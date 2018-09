Nou espai de conversa per a mares i pares d’adolescents a Escaldes

El departament de Joventut del comú d’Escaldes-Engordany ofereix, un any més, un servei adreçat als pares i mares d’adolescents que vulguin compartir les seves inquietuds sobre les particularitats que comporta conviure amb adolescents. Es tracta del Grup de mares i pares d’adolescents que enguany arriba ja a la 13a edició.



La primera sessió del Grup de mares i pares d’adolescents serà el 9 d’octubre a partir de les 20.30 hores a l’Espai jovent d’Escaldes-Engordany. La sessió, a càrrec de la psicològa Assumpció Lluís, s’adreça a mares i pares de fills en edats compreses entre els 11 i els 17 anys. En total, es duran a terme sis sessions de 90 minuts de durada i de freqüència quinzenal adaptant-se a la disponibilitat dels pares i mares que participin en el grup.

Sobre els continguts de les sessons es decidiran en funció de les preocupacions dels pares i mares assistents a la primera sessió. En edicions anteriors s’han tractat qüestions com la relació de l’adolescent amb la família, com actuar i educar com a pares; la relació de l’adolescent amb l’entorn: les relacions amb seus iguals a través de les xarxes socials, les relacions amb l’escola i els estudis; i problemes que preocupen com l’alimentació, la sexualitat, l’alcohol, les drogues o l'assetjament.

La metodoligia de treball es fa a partir d’articles, vídeos i notícies d’actualitat. L’objectiu és obrir el tema, centrar-lo i generar debat i reflexió. Les places són limitades, amb un màxim de 25 persones pel bon funcionament del grup. El servei és gratuït i les inscripcions es poden fer fins al 5 d’octubre.