L’ús de la sal a la xarxa viària passa factura al medi ambient

A les portes de les primeres precipitacions i les baixes temperatures de la temporada, el Govern va admetre ahir que l’ús de la sal a la xarxa viària durant els períodes d’hivern erosiona les infraestructures i provoca un increment de la concentració de clorurs als cursos fluvials. Tot i això, va garantir que l’ús és «proporcionat i justificat» i la quantitat de sal que es destina és «en proporcions acuradament controlades».

Així s’extreu de la resposta de l’Executiu publicada ahir al Butlletí del Consell General a una pregunta formulada pel conseller general d’SDP, Víctor Naudi. I ho va fer donant detalls i xifres acurades. És cert que l’aigua salada, resultant de la dissolució dels fundents utilitzats a les carreteres presenta un augment de la concentració de clorurs i provoca dos efectes: per una banda, incrementa la corrosió de les armadures de les estructures de formigó armat i metàl·liques dels ponts, les baranes i els elements de senyalització. Per l’altra, afecta a la qualitat de les aigües superficials, les subterrànies i les de consum humà, als sòls, a la vegetació i al paisatge.

Sobre aquesta última problemàtica, a Andorra no s’han establert els indicadors que determinen els impactes de l’ús de la sal sobre el medi ambient. Per tant, no es disposen d’estudis que determinin l’impacte real. Els informes que té el Govern són sobre la quantitat de clorurs que hi ha en l’aigua superficial, que és més alt de desembre a abril, i sobre la qualitat de la de consum, que és «excel·lent i bona».

Actuacions anuals

El Ministeri d’Ordenament Territorial destina cada any dotacions per assumir la rehabilitació d’infraestructures viàries. La mitjana de les inversions efectuades entre el 2014 i el 2018 ascendeix a 520.000 euros anuals, dels quals un 40% correspon a les actuacions derivades dels efectes corrosius de la sal.

L’efectivitat de la salmorra vers la sal seca

La sal seca com a fundent està en desús en favor de la salmorra (aigua amb sal, a poder ser marina, dissolta), que és més efectiva: s’activa instantàniament al tocar el sòl, millora els rendiments i el temps de fusió de la neu i el gel. A més, queda adherida a la calçada i no rebota cap els laterals. Tampoc és arrossegada ni apartada pels vehicles o el vent. També es pot aplicar directament sobre la carretera o, per augmentar encara més la seva efectivitat, com a humidificació prèvia de la sal sòlida.

El Govern va començar a implementar l’ús de la salmorra l’any 2006 i des d’aleshores ha invertit 281.294 euros en l’adquisició de la maquinària necessària: dues centrals de salmorra, cinc saladores i una estenedora del fundent.