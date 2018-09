Tall de llum a tot el país arran d'una avaria a una ETR de FEDA

A causa d'una avaria a l'ETR de Ransol, s'ha produït un tall de llum d'abast nacional. Els tècnics de FEDA ho han solventat en menys d'un minut, però el tall també ha afectat als serveis d'Andorra Telecom, que han trigat fins a mitja hora en restablir-se. Segons ha informat l'ens, els aparells s'han anat recuperant progressivament, tot i que des de les xarxes socials han recomanat a aquelles persones afectades que reiniciessin els aparells. Si continuen sense tenir línia telefònica, insten a trucar al 115. Al Col·legi de Ciutat de Valls ha saltat com a conseqüència del tall de llum. Els alumnes han sortit de manera esglaonada al pati i no s'ha produït cap incident, tret de l'ensurt de les persones que estaven al centre.

Per El Periòdic

