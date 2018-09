‘Les cigonyes venen de Tailàndia’ aixeca el públic de Les Fontetes de La Massana

L’espera va valer la pena. Les cigonyes venen de Tailàndia, obra de teatre coproduïda per l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) i la companyia Els McGregor Teatre, es va estrenar ahir amb un sonor aplaudiment al teatre Les Fontetes de La Massana. Es va repetir la bona acollida de públic que va tenir a principis d’estiu a El Maldà de Barcelona i es va complir el que va predir l’actor andorrà que hi participa, Boris Cartes: «La gent passarà una bona estona i podrà reflexionar sobre temes com la maternitat i el voler ser pares». Dit i fet.

L’obra, escrita i dirigida per Blanca Bardagil és una comèdia thriller. Comença amb un sopar entre dues germanes (una d’elles embarassada) i un amic, tots rondant la trentena. La noia s’ha quedat embarassada gràcies a un donant d’esperma, el qual ara li reclama la paternitat. A partir d’aquí, amb «la irrupció del quart personatge», que és el donant d’esperma –interpretat per Cartes–, els fets «s’acaben precipitant en esdeveniments que no ens podem imaginar».

Les cigonyes venen de Tailàndia és l’amor per aquells per a qui ho farien tot, absolutament tot, sense dubtar. Fins que el que estan disposats a fer es converteix en destrucció. I els supera. I els anul∙la. Aleshores, la família es trenca. Estrepitosament. I, malgrat tot, saben que l’únic que els pot salvar és l’amor.

L’obra és el quart projecte de la companyia Els McGregor Teatre, que s’enfronten per primera vegada a un text contemporani. És «un repte», va afirmar ahir l’actriu Laura Riera, que fa de la noia embarassada, durant l’assaig final. Riera també va destacar la nova fornada de joves dramaturgs i guionistes que escriuen teatre.

Hi haurà segona actuació. Serà el proper 27 de setembre a l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria en el marc de la 53a edició de la Temporada de teatre.