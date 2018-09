El SAD presta material ortopèdic a les persones dependents o amb discapacitats

Les persones en situació de dependència o discapacitat en el seu domicili particular tenen des d’ahir una nova ajuda social: el Banc de Productes de Suport, un servei de préstec de material ortopèdic de segona mà.

L’ajuda s’engloba dins del servei d’autonomia personal impulsat pel Ministeri d’Afers Socials a través del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i completa el pis mostra, el servei d’assessorament i subministrament que es va posar en marxa fa uns mesos a l’edifici Clara Rabassa. El material en préstec es troba en un espai de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, a Santa Coloma, que ahir va inaugurar el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, i la coordinadora del SAD, Teresa Llimós. Per poder utilitzar els productes de suport, els interessats hauran de deixar un dipòsit en garantia, que se’ls retornarà quan tornin el material. «Amb el benentès que les persones amb falta de recursos econòmics queden eximides de pagament», va puntualitzar Espot.

Sense competència deslleial

L’objectiu també es ampliar l’espai destinat al servei, per la qual cosa Llimós va fer una crida fer donacions d’aquest tipus de material al Banc de Productes de Suport. «Valorem els suports tècnics que necessita cada persona, segons el grau de dependència, i els podem donar molta sortida», va dir.

«En cap cas volem fer la competència a les ortopèdies del país», va insistir el ministre, respecte a la possible competència que el servei pot generar al sector. Tant el ministeri com el SAD veuen el Banc de Productes de Suport com una ajuda a la gent que no té accés a aquest material i que realment el necessita per guanyar benestar i autonomia.