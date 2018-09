La Copa del Món de Quilòmetre Llançat, a Grandvalira de l’11 al 13 d’abril

La Federació Internacional d’Esquí, va decidir dissabte, en el marc de la Reunió dels Comitès Tècnics de l’entitat, les dates per a la Copa del Món de Quilòmetre Llançat per a la temporada 2019. Així, els dies 11, 12 i 13 d’abril tindrà lloc aquesta competició al sector Grandvalira-Grau Roig.

Grandvalira-Grau Roig ha rebut durant sis edicions consecutives les proves del circuit de la Copa del Món i, en l’edició del 2016 i 2017, va rebre els Campionats del Món de Quilòmetre Llançat. Per tant, en aquesta pròxima temporada repeteix amb la Copa del Món.

Un reconeixement a la Riberal

La pista Riberal és l’única del sud d’Europa preparada per a competicions d’aquest tipus, amb una longitud total de 900 metres i amb una zona de frenada de 450 metres. El seu traçat comença a 2.538 metres d’altitud i acaba als 2.338 metres, amb un desnivell de 200 metres als quals cal sumar la torre de deu metres del punt de sortida. Aquestes característiques tècniques i altres, com el grau de pendent màxim, que és del 74%, permeten als esquiadors agafar velocitats aproximades als 200 quilòmetres per hora.

Per altra banda, durant la reunió del dissabte es va decidir que Nadal Antor sigui a partir d’ara nou líder i coordinador de carreres d’aquesta modalitat de la federació. Per tant, «aquest fet suposa un reconeixement a la seva tasca i al treball que es fa des d’Andorra per aquesta especialitat», comentava la Federació Andorrana d’Esquí en un comunicat.

En aquestes reunions que s’estan duent a terme a Zúric, hi participen més de 500 persones del món de l’equí per preparar la pròxima temporada.