Suport dels companys al traumatòleg investigat

El comunicat arriba després que el traumatòleg anunciés que deixava l’hospital arran, sobretot, de la polèmica que han aixecat dos casos en els que s’ha vist involucrat. D’una banda, la recent sentència de l’Audiència Nacional espanyola que el condemnava, juntament amb un altre traumatòleg, ha indemnitzar la família d’un menor al qual se li va haver d’imputar la cama, segons la justícia, perquè no se li va fer el tractament adequat. El segon escàndol l’implica, presumptament, en un cas també de negligència i falsedat documental en equivocar-se de cama a l’hora de fer una osteotomia de fèmur a una pacient i pel qual s’ha obert una investigació.

En el mateix escrit remarquen que «aquest company està amb nosaltres des de fa 16 anys, durant els quals sempre ha demostrat ser un gran professional, i company» i demanen un «tracte respectuós i just per part de companys, institucions i premsa». «Manifestem a traves d’aquest comunicat el nostre suport i esperem que aquesta situació acabi tenint una justa resolució», conclouen.

Una trentena de d’infermers de l’àrea quirúrgica van voler mostrar ahir el seu suport al traumatòleg que a principis de setmana va anunciar la seva renuncia després de veure’s involucrat en diversos casos polèmics. En un breu comunicat enviat als mitjans de comunicació, els companys de l’especialista van deixar clar que «el col·lectiu d’infermeria de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell volem mostrar el nostre suport al nostre company José Ignacio Torrero (Nacho per a tots nosaltres)».

Per Lídia Raventós

