Andorra la Vella aplicarà les sancions per incivisme el 2019

l es sancions per incivisme s’aplicaran a partir del 2019 i les efectuaran els agents de circulació. Així ho va anunciar el conseller de Medi Ambient i Innovació del Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, que també va posar en relleu que fins a finals d’any es farà «molta pedagogia» perquè els ciutadans puguin conèixer les noves obligacions que es deriven de la nova ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene de la parròquia, que es va publicar el passat dimecres al BOPA. Segons va declarar a l’ANA, la corporació de la capital farà campanyes de control específiques per vetllar pel compliment d’aquestes normes que, va remarcar, tenen la finalitat de «garantir la convivència» entre la ciutadania.



Astrié va voler incidir, més enllà de l’obligatorietat de ruixar els pixums dels gossos amb aigua, en altres novetats que inclou la norma i que considera que han passat més desapercebudes. D’aquesta manera, va assenyalar que s’obligarà els propietaris de parcel·les a tenir-les en bones condicions, ja que el comú no pot actuar dins del terreny privat.

Ús dels carrils bici

El conseller de Medi Ambient va fer èmfasi en el fet que Andorra la Vella estigui dissenyant carrils bici segregats perquè hi puguin transitar bicicletes i altres vehicles com patinets motoritzats. I és que la nova normativa especifica que no podran circular per les voreres. En cas que no hi hagi carrils específics, ho hauran de fer per la calçada. A més, s’han ampliat les zones al rec del Solà i de l’Obac on no es pot accedir amb vehicles motoritzats.



Els responsables d’aplicar les sancions que es deriven de la normativa seran els agents de circulació. «No es perseguirà a ningú. El que es pretén és que els ciutadans siguin conscients de les seves obligacions», va afirmar.