El Grup Pyrénées impulsarà un «carrer major» al Punt de Trobada

L’empresa negocia amb diferents firmes del grup francès Auchan, entre les quals hi ha Decathlon

El Grup Pyrénées ja treballa en el projecte que vol desenvolupar en l’actual Punt de Trobada encara que el futur del centre comercial segueixi penjant de la justícia. «Si tot es desencalla, convertirem el Punt de Trobada en un edifici renovat, sostenible i intel·ligent; en definitiva, molt modern», van apuntar a EL PERIÒDIC fonts properes al Grup Pyrénées. De fet, després de l’aliança amb el grup francès Auchan, es preveu que la firma passi a ocupar les dues primeres plantes del centre comercial. A la tercera, segons van avançar les fonts consultades, «crearem el carrer major d’Andorra».



La idea és similar al model de centre comercial que hi ha a Catalunya, amb botigues de tots els sectors i àmbits. «Pensem a encabir en un mateix espai els principals operadors dels diferents sectors comercials del país, des de botigues de moda, complements o tecnologia, però en cap moment volem competir amb els altres carrers majors del Principat», van concretar fonts properes al grup liderat per Patrick Pérez. En realitat, Pyrénées ja té alguns acords tancats i, entre aquests, podria haver-hi alguna de les insígnies del grup Auchan.

Arribada d’altres firmes

Tal com va avançar fa uns dies RTVA, la firma esportiva Decathlon podria aterrar al Principat gràcies a aquesta aliança entre Pyrénées i Auchan, que d’entrada invertirà al Principat al voltant de dos milions d’euros. Les fonts consultades van confirmar que s’instal·larà a la capital i van informar que no es descarta l’arribada d’altres firmes. De fet, sota el holding Auchan Retail, propietat de la família Mulliez i present a diversos països del món, s’engloben marques de tots els àmbits, com Leroy Merlin, de bricolatge; Norauto, d’automòbils; Pimkie, del món de la moda; o Boulanger, de la branca tecnològica, que a Espanya va ser adquirida per Worten.



«El projecte del Decathlon està evolucionant positivament, però més enllà no hi ha cap altra firma decidida, tot i que ha sonat Leroy Merlin o gasolineres. Ara bé, s’estan estudiant línies de negociació que no necessàriament han d’encabir-se en el Punt de Trobada, sinó que poden anar en altres ubicacions», van concretar.

Procés de Transformació

L’edifici que avui acull el Punt de Trobada mantindrà l’estructura, simplement es remodelarà internament. Un procés que, segons les fonts consultades, s’iniciarà quan es resolgui el procés judicial i que es farà en la màxima brevetat possible. Tot i que disposen d’un cost estimat, de moment no en volen avançar la quantitat i, pel que fa als treballadors, han calculat que en necessitaran al voltant de 500 i asseguren que es quedaran els 400 que acutalment treballen al Punt de Trobada.



«Serà un centre molt innovador sosteniblement i tecnològicament», van matisar fonts properes al grup de Patrick Pérez tot indicant que hi està treballant l’enginyer Jordi Llovera. Els actuals edificis del Grup Pyrénées ja s’estan transformant en aquesta línia i, per exemple, els aparcaments compten amb punts de càrrega per als vehicles elèctrics. A més, un dels objectius del grup és potenciar el comerç online. «Nosaltres ja en fem i el grup Auchan és molt potent en aquest àmbit, però volem apostar per aquest model perquè creiem que és cap on hauria d’avançar el país», van concloure les fonts consultades.

L’empresa té la voluntat de tirar el projecte endavant però abans ha d’actuar la justícia

Tot i que el Grup Pyrénées té la voluntat de tirar el projecte endavant i ja ha començat a fer moviments en aquest sentit, la seva execució penja d’un procés judicial sobre el qual no es vol posicionar. El seu president, Patrick Pérez, va signar un contracte amb la família Mallol, propietària del terreny on s’ubica el Punt de Trobada, per tal de passar a ser-ne el nou arrendatari amb un lloguer de 2,4 milions d’euros anuals. Un fet que desbancava la família Cachafeiro, a càrrec del centre comercial amb un contracte que va finalitzar al 2015.



Com que l’actual arrendatari seguia ocupant el centre comercial, van emetre un ordre de desnonament que va ser paralitzat perquè els Cachafeiro van interposar una querella contra el contracte entre el Grup Pyrénées i la família Mallol en considerar-lo simulat. Tot i així, la Batllia va arxivar-la fa un parell de setmanes i els actuals arrendataris van recórrer la decisió judicial al Tribunal de Corts, ja que no s’ha practicat la prova que consideraven clau: un estudi que determini el valor objectiu del lloguer, que ara veuen desproporcionat.