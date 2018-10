Guanyant protagonisme

Habitacions amples i amb molta lluminositat. Individuals o compartides, però cent per cent adaptades. Res de neutres o impersonals, sinó decorades en funció de gustos i preferències. Així és com han quedat els nous espais de la residència l’Albó de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) després de dos anys d’obres. La reforma ha estat integral i ha comportat la remodelació de les dues plantes que ja existien i la construcció d’una de nova, amb un cost que gira entorn dels 2,5 milions d’euros.

De fet, segons van deixar entreveure les autoritats que ahir van assistir a la inauguració d’aquesta ampliació, era una transformació molt necessària. «La residència estava molt deteriorada; des que es va construir pràcticament no s’havia fet res per falta de pressupost», va remarcar la presidenta de la Junta Rectora de l’EENSM, Maria Pilar Díez. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va relatar que eren «unes instal·lacions pròpies d’una residència dels anys 80 o 90 i pensades per ser un centre sanitari amb un caire molt hospitalari».

L’ampliació cobreix les necessitats actuals i no fa patir en un futur augment de la demanda

Amb aquesta reforma, en opinió de Díez, «tot són avantatges». S’han guanyat fins a 25 places i ara hi ha un total de 71 llits. D’aquests, 40 ja estan plens i, segons els seus càlculs, la previsió és que la resta s’ocupin en poc temps. «Veig complicat que arribi a haver-hi llista d’espera perquè sempre hem estat entorn dels 40 usuaris i ara hem fet una previsió bastant generosa, difícilment en un futur immediat haurem de pensar en una ampliació; a més, comptem amb altres serveis com el d’assistent personal», va llençar un missatge tranquil·litzador Espot.

Més enllà del major nombre de places, els usuaris –que poden tenir graus molt diferents de dependència– han guanyat en protagonisme. «De moment, hi ha hagut una participació molt activa pel que fa a l’elecció del mobiliari i la decoració i ara redactaran les seves pròpies normes de convivència. L’objectiu és que se sentin a gust i com a casa», va manifestar la directora de l’EENSM, Celine Mandicó. I reflex d’això és que damunt d’algunes tauletes de nit gairebé no hi caben els marcs de fotos, que les parets comencen a omplir-se de tot tipus de quadres i dibuixos o que els llits ja estan plens d’objectes personals. Mandicó va aclarir que l’EENSM segueix desenvolupant el model d’atenció integral i centrada en la persona i que això implica que «els usuaris cada cop guanyin més autonomia».