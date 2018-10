Per una pensió de 1.200 euros

La 25a edició de la Festa Magna, dedicada a la gent gran i la seva contribució al país i celebrada ahir a la sala Prat del Roure d’Escaldes, va ser l’escenari d’ideal perquè la Federació d’Associacions de la Gent Gran reclamés una millora de les pensions. Concretament, va demanar una pensió mínima de 1.200 euros. La seva petició, però, va xocar amb el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot. Ambdós polítics van declarar que ja s’han fet «nombrosos i importants esforços» per millorar-les, en referència al llindar de cohesió social, a les pensions de solidaritat, al reemborsament de fins al 100% de la despesa sanitària o a l’increment del salari mínim, que indirectament afavoreixen en l’augment de la cotització. A més, Espot va anunciar que el conveni amb el Col·legi de Podòlegs per oferir un servei finançat quasi al 100% és imminent. Una petició que el col·lectiu reclamava des de feia 15 anys.

Al marge de les reivindicacions, ahir va ser un dia per rendir tribut a la gent gran, que van gaudir d’un berenar i un ball. I, per descomptat, no van faltar els elogis cap al col·lectiu amb un brindis final. «Una societat que no contemplés la gent gran seria més pobre. Us mostrem tota la nostra gratitud, vau fer gran Andorra en uns anys molts soferts», va dir Martí davant dels 500 padrins que van acudir a l’acte. També hi van participar nombroses autoritats, com els ministres de Salut, Carles Alvarez, de Medi Ambient, Sílvia Calvó, i de Funció Pública, Eva Descarrega, a més del síndic general Vicenç Mateu i la subsíndica Mònica Bonell i varis cònsols. H