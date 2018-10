L'any vinent es reeditarà la campanya 'Andorra territori ciclista'

La campanya ‘Andorra territori ciclista’ es va posar en marxa el 14 d’abril i des de l’executiu es considera que al llarg d’aquesta vintena de setmanes de durada s’ha aconseguit l’objectiu de millorar “la convivència” entre ciclistes i vehicles a la carretera. Així ho ha posat en relleu el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que ha lamentat, però, la mort d’un ciclista aquest estiu al coll d’Ordino i que ha remarcat que l’objectiu és que hi hagi “zero” accidents mortals. Per continuar incidint en el missatge de respecte mutu i de les normes de circulació, tant per part dels conductors com dels ciclistes, de cara a l’any que ve es reprendrà la campanya, a partir de finals d’abril.



Torres ha destacat que es calcula que hi ha uns 3.500 practicants de ciclisme al país i, per tant, ha emfasitzat que cal que “tothom respecti les normes”. En el marc de la campanya s’han difós 100 missatges als panells que es troben distribuïts a la xarxa viària i a través de les xarxes socials s’han fet més de 150 comunicacions que han tingut uns 2,3 milions de visualitzacions.



De manera paral·lela a la campanya, Torres ha posat en relleu que des del ministeri es treballa per habilitar cada vegada més carrils segregats o bici i també ha recordat, en aquest sentit, la feina que està fent el comú d’Andorra la Vella. Ha anunciat que en breu estarà ja disponible el carril bici de la carretera de l’Obac i que s’avalua donar continuïtat a la mesura impulsada aquest estiu de pintar de verd el carril a la zona de la frontera del riu Runer per deixar clar que s’arriba a un territori amb molts ciclistes. Per tant, ha remarcat que segurament es pintaran més trams seguint aquesta línia.



El president de la Federació Andorrana de Ciclisme, Gerard Riart, ha agraït la iniciativa i que cada vegada hi hagi més carrils per on poden transitar els ciclistes, ja que el fa sentir més segur. Ha destacat que la campanya ha servit també perquè els ciclistes prenguin consciència que han de respectar les normes i ha convidat el ministeri a fer incidència, de cara al gener, en la necessitat que els ciclistes tinguin la llicència escaient i vagin documentats.



Torres ha explicat també que ja s’ha enllestit la redacció del nou Codi de la circulació però ha destacat que s’està valorant si entrar-lo a tràmit parlamentari o no, tenint en compte la trentena de lleis que es troben pendents d’aprovació per part del Consell General. També ha avançat que de cara a finals del mes d’octubre es farà una nova campanya de mobilitat per incidir en què els vehicles vagin correctament equipats. En aquest sentit, el cap de Mobilitat, Jaume Bonell, ha posat en relleu que les previsions assenyalen que pot ser un “hivern força rigorós” i es vol recordar als conductors l’obligació d’anar correctament equipats per evitar problemes i entorpir la circulació.



Amiant a Ràdio Andorra

A l’últim, i qüestionat sobre la presència d’amiant a Ràdio Andorra, el titular d’Ordenament Territorial ha posat en relleu que s’ha contactat una empresa especialitzada per a la redacció del projecte i després es licitaran els treballs. Ha recordat, però, que aquest amiant no es troba en l’estructura de l’immoble sinó en els béns mobles. També ha remarcat que aquests treballs de descontaminació no tenen perquè influir en el calendari marcat per a la rehabilitació i ocupació de l’edifici per part del ministeri d’Afers Exteriors.