La Travessa transfronterera espera més participació

Torna una nova edició de la Travessa transfronterera entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell, que segueix el Camí de Retrobament. Serà el diumenge 21 d’octubre i té com a objectiu principal superar el nombre de participants de l’edició passada, que va comptar amb un total de 163 inscrits.

Segons el conseller d’Esports del Comú de Sant Julià, Pere Pràxades «ens agradaria i esperem superar aquest any la xifra d’inscrits de la passada edició». Pràxades ha explicat avui les característiques que tindrà el recorregut d’enguany i que repetirà el d’anteriors edicions, ja que constarà de dos recorreguts, un de llarg i un altre més senzill: «Activitats com aquesta donen sentit a un dels principals objectius del comú, que és donar força i vida a la nostra parròquia».

Pel que fa al recorregut llarg, constarà d’una distància de 31,1 quilòmetres, 1.896 metres de desnivell positiu acumulat i 2.103 metres de desnivell negatiu mentre que el curt tindrà un total de 14,9 quilòmetres de llargada, 462 metres de desnivell positiu i 1.089 metres de desnivell negatiu, adreçat a les categories infantil i cadet.

Per altra banda, el director del Servei d’Esports de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, David Vallvé, també ha assistit a la presentació i ha recordat que aquesta cursa es troba en el marc de la Fira de Sant Ermengol i ha convidat els participants «a gaudir-la». Els primers 100 inscrits a la competició gaudiran, com ja va passar fa dos anys, d’un tast de formatges a la fira. Com a novetat, s’ha establert un servei d’autobusos per portar els participants als diferents indrets on es disputaran les curses. «És un projecte global que implica a molta gent del territori», sentenciava.

La inscripció a l’esdeveniment tindrà un cost de 15 euros fins al 19 d’octubre i es regalarà una samarreta per participar-hi, més enllà d’aquest dia costarà 20 euros i aquesta travessa serà puntuable per al Circuit FER.