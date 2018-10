Detingut un home amb 119 quilos de tabac d’Andorra

Els duaners francesos van confiscar 119 quilos de tabac i 322 litres d’alcohol a un conductor que procedia d’Andorra i es dirigia a París, on resideix. La mercaderia s’hauria adquirit al Principat, ja que l’home també duia diversos rebuts de botigues andorranes. El control es va fer en un peatge de l’autopista A-62 al nord de Tolosa de Llanguedoc. El detingut, de qui encara no ha transcendit ni l’edat ni la nacionalitat i que en el moment de l’arrest anava sol, portava 44 cartons de cigarretes i 222 cartrons de tabac narguile, especial per fumar en pipa d’aigua tradicional, també coneguda com a shisha. A més, la Policia li va descobrir 322 litres d’alcohol, distribuïts en diferents ampolles. La fiscalia francesa ja ha encomanat la investigació al Servei Judicial Nacional de Duanes del país gal (SNDJ).

L’últim cas de contraban entre Andorra i França es va donar el 27 de setembre quan la gendarmeria va interceptar un amagatall al port de Rat, al municipi fronterer d’Auzat, on hi havia 150 cartons de tabac llestos per vendre a França, i va detenir tres persones de nacionalitat albanesa. Els contrabandistes portaven la mercaderia des d’Arcalís i l’amagaven en una cabana de pastors de pedra i pissarra.