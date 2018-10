Sans veu «incompetència» del comú en la gestió amb Saetde

Els consellers de les dues minories del Comú d’Encamp no es van mostrar sorpresos davant el fet que l’excònsol Miquel Alís hagi presentat un recurs contra l’acord d’inversions signat entre la corporació i Saetde. Tant uns com els altres van mostrar moltes reticències respecte al document el dia que es va aprovar en consell de comú i ja van alertar que hi podia haver conseqüències d’aquest caire. «A l’administració comunal li va molt gran la gestió d’aquest projecte», va apuntar el conseller del PS, Joan Sans, que va reiterar que signar un acord com el d’inversions, o com el d’intencions del mandat passat «és una irresponsabilitat». Des del seu punt de vista tot plegat demostra «la incompetència i la incapacitat» de la majoria per gestionar les relacions amb Saetde.

Sans va acusar la majoria «d’intentar vendre l’actitud de l’accionista com el gran obstacle, quan el que realment hi ha és un incapacitat de gestió molt gran perquè són incapaços de desenvolupar l’acord». El conseller socialdemòcrata va insistir que el pacte «està mal fet», va recordar que no té una base jurídica i va retreure el fet que els dos acords que s’han presentat davant la ciutadania tan sols són «una forma matussera de fer veure que es fa alguna cosa».

Avís previ

La consellera liberal, Maribel Lafoz, va exposar que «em sap molt greu haver tingut raó», ja que en la sessió de comú ja va avisar que calia assegurar-se que això no comportés recursos i acabés generant «un nou conflicte amb la ciutadania de la parròquia». Segons Lafoz, aquesta situació s’hauria pogut evitar «si les coses s’haguessin fet amb un mínim de diligència».

D’aquesta manera va retreure a la majoria que «si t’avisen que hi ha mancances i que no ho veiem clar, el millor hauria estat fer un pas enrere, revisar-ho i després plantejar com es pot fer», però va reconèixer que «el cònsol que tenim és així, no es qüestiona mai res i sap greu la poca consideració que ens té».



Lafoz veu difícil que ara es pugui corregir res de l’acord, ja que les parts ja el van signar i tem que una vegada més, com ja va passar amb l’anterior acord pugui quedar en res. Amb tot, va recordar que «nosaltres estem d’acord amb el fons, però no amb les formes. Volem que l’estació es desenvolupi i que el senyor Viladomat pugui fer la seva feina. Ara bé, les coses s’han de fer bé».



Sans considera que «les coses que es plasmen a l’acord es podrien fer, però no ho fan bé perquè no en saben més». És per tot plegat que va criticar que «es vengui a la ciutadania que tot va bé i que es tenen solucions quan no es tenen». En opinió seva, «el més trist és que no tenen ganes d’avançar» en un àmbit que veu prou interessant, ja que la corporació és accionista de Saetde i per tant, també en traurien benefici.