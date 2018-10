Ubach i el seu homòleg rus volen potenciar el turisme

Després que en l’última temporada Andorra hagi rebut la visita de fins a 40.000 russos, els dos ministres van aprofitar per explorar la possibilitat de promoure l’augment dels turistes d’aquest país, sobretot tenint en compte el gran potencial del mercat rus. Durant la reunió, també van parlar de la cooperació en l’àmbit multilateral.

La trobada d’ahir a Moscou entre la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach,i el seu homòleg rus, Sergey Lavrov, va servir per tractar diverses qüestions d’interès comú com són les relacions en l’àmbit turístic.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació