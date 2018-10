El Narciso Yepes canvia el nom per Ordino Clàssic i triplica l’oferta

El Festival Narciso Yepes canvia de nom després de 35 edicions i, a partir d’ara, s’anomenarà Ordino Clàssic. La nova direcció artística, ara assumida per Josep Martínez Reinoso, fa una aposta centrada únicament en la música culta, entesa de manera àmplia «com tot allò que es pot etiquetar com a clàssic a Spotify», segons el director. Amb aquest canvi, els organitzadors asseguren que pretenen «tornar a l’essència del festival». Segons el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, a la família de Yepes també li ha semblat una bona idea així que, no hi havia res que impedís que el seu nom caigués del cartell. «És fins i tot una qüestió de màrqueting per a la parròquia, que pretén associar-se a la música clàssica», va pragmatitzar Mortés. I Martínez va afegir: «Els grans festivals clàssics del nostre entorn es recorden pel lloc on es fan, que els integra, com ara el de Peralada o el de Granada», entre d’altres mencions.

Josep Martínez: «S’havia difuminat la idea de què era el Yepes, d’un concert simfònic passaves als Manel i no sé si s’entenia molt bé»



A més, el director artístic va assegurar que calia posicionar bé els continguts i consolidar el concepte del festival perquè «la gent estava confosa». «El públic s’havia perdut, jo notava el dubte entre la gent de què era Yepes», va explicar Martínez que va recórrer a un exemple de la 34a edició celebrada el 2016: «S’havia difuminat la idea [...], d’un concert simfònic passaves als Manel i no sé si s’entenia molt bé».



Per últim, l’antic director artístic del Festival Narciso Yepes, Gerard Claret, entre el públic durant la presentació dels canvis, els va validar: «Es va pensar que calia fer un canvi i la programació fantàstica li ha donat el que necessitava. Tot el meu suport incondicional». A part del focus posat en la música clàssica, el festival canvia de dates i es concentra en els tres mesos d’hivern, amb programació tots els caps de setmana, encara que no sempre grans concerts a l’Auditori Nacional. S’introdueixen tallers i vermuts i berenars musicals, tot amb forta influència del món de l’esquí.

El director artístic va insistir que un dels objectius del festival és potenciar el talent emergent i andorrà

El cartell

Que els canvis no ens tapin la programació, podríem dir adaptant el refranyer. I amb raó, perquè el cartell és potent i amb un 20% de pressupost més que l’any passat, 150.000 euros en total, ha triplicat el nombre de propostes que arriben aquest any fins a les 16. En primer lloc, trobem els grans concerts, els de l’Auditori Nacional, que seran quatre i se celebraran els dissabtes al vespre en el que s’ha anomenat l’oferta Ski&Concert.



Dins d’aquesta mena d’après ski de bastant més nivell que el que entenem normalment per aquest concepte, hi actuaran grans figures com el pianista Jan Lisiecki, de només 23 anys, que serà el primer a passar el 8 de desembre. Un nen prodigi, amb raons, que aprofita la gira per la península Ibèrica per fer un salt a Andorra, petit territori desconegut per al canadenc. Tan desconegut que a la pàgina web oficial del pianista el concert d’Andorra és l’únic de tota la llista de programació del qual no es pot obtenir més informació.



El seguirà Rituals. Fronteres espirituals, una actuació de l’ONCA i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, el 26 de gener. Interpretaran peces de Glass, Bach i Pärt. El 9 de febrer, arribarà a la mateixa sala el Viatge d’hivern, el Winterreise, amb un muntatge qualificat pel director artístic «de quasi d’òpera però no», en el sentit que la gran teatralització de la posada en escena, a càrrec de Joan Antoni Rechi. Segons Martínez, altres festivals ja s’estan rifant aquest muntatge, que «serà el primer espectacle escènic que es farà a l’Auditori» i una prova per veure si s’hi pot fer el pas a la lírica.

Josep Àngel Mortés: «[El canvi de nom] és fins i tot una qüestió de màrqueting per a la parròquia, que pretén associar-se a la música clàssica»

Una actuació a l’Auditori Nacional tancarà el festival amb Euskal Barrokensemble, que presentarà el seu darrer projecte discogràfic amb una reinterpretació amb instruments antics de El amor brujo, de Manuel de Falla, amb espai per a la improvisació i la connexió amb el públic.

Emergents

Segons el director artístic, un dels objectius del festival reformat és potenciar el talent emergent i el talent andorrà. Per això la parròquia d’Ordino acollirà un parell de concerts en aquest sentit. El primer, amb la violoncel·lista andorrana, Carolina Bartumeu, i la guitarrista Silvia Nogales. I també una jove promesa d’importació, Luis Alejandro García Pérez, tinerfeny i intèrpret de guitarra clàssica amb més de deu reconeixements internacionals a l’esquena. Passarà pel Principat en el marc d’un nou conveni amb el Concurs Joventuts Musicals d’Espanya.

Aprendre esquí amb música barroca

Una de les propostes més curioses de l’Ordino Clàssic està a l’apartat dels tallers musicals on trobem el Barroski, és a dir, «la construcció d’una petita peça coreogràfica inspirada en un dia d’esquí», però només apte per a nens de 3 fins a 7 anys. També hi haurà un taller musical per a nadons.

Amb un 20% més del pressupost que l’any passat, el festival s’ha triplicat en número de propostes



A més, l’oferta s’estén a través de vermuts musicals fins a peu de pistes al camp de neu d’Ordino Arcalís i a través de berenars a tres hotels d’Ordino on els qui s’apuntin gaudiran de la música de les diferents escoles especialitzades del país.