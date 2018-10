Geòrgia acaba amb la ratxa (3-0)

Totes les ratxes tenen el seu final i avui ha acabat la de la selecció nacional després de perdre per 3 a 0 contra Geòrgia al Dinamo Arena de Tbilissi. Ha estat en un partit en què el càstig ha estat excessiu en comparació amb el joc realitzat. A més, Marcio Vieira i Cristian Martínez no podran disputar el pròxim partit per sanció. Així, cal sumar que Max Llovera i Marc Rebés han hagut d'abandonar el terreny de joc per dos cops i ara mateix, pateixen molèsties. Tot i això, probablement estaran recuperats de cara al partir de dimarts contra Kazakhstan a Astana, un duel en el qual els andorrans de ben segur es voldran recuperar del partit d'avui.

El matx ha començat amb una selecció de Geòrgia que intentant buscar un gol ràpid per trencar el partit i deixar els deures fets. No obstant això, la selecció nacional ha mantingut la porteria a zero durant mitja hora, i tot hauria pogut canviar si Vieira hagués pogut superar al minut 10 al porter Giorgi Loira, en una clara ocasió pels andorrans. Després d'aquesta acció, hi ha hagut moltes accions ofensives del conjunt de Vladimír Weiss.

Per altra banda, just abans dels primers 30 minuts, Cristian Martínez ha rebut una groga, fet que provoca que es perdi el pròxim partit. Després, ha arribat el primer gol georgià: Valeri Kazaishvili l'ha enviat al fons de la xarxa andorrana, després d'una rematada rasa al pal. Així mateix, just abans d'acabar la primera part, Max Llovera havia de sortir després d'un cop rebut poc abans i era substituït per Emili Garcia.

La segona part s’ha iniciat amb un atac d'Andorra liderat per Joan Cervós. Després Geòrgia ha començat a pressionar per aconseguir el segon i obligava al porter tricolor a fer unes grans intervencions, sobretot destaca l'acció feta després del xut de Java Kankava. En aquesta línia ha seguit el partit, amb Geòrgia construint jugades, sent precisos i posant Andorra contra les cordes, fent un joc ràpid però sense poder sentenciar el partit. Andorra tenia clar el què s'havia de fer. Anava millorant davant d'un rival que no perdona cap errada. Poc després, al 76, Marc Rebés hagut de sortir amb llitera després d'una forta topada i ha entrat Marc Pujol, que tornava a disputar un partit oficial amb la selecció després d'un any de lesió.

Deu minuts per oblidar

Al final, quan faltaven deu minuts, ha arribat el càstig per als andorrans. Primer ha marcat de nou Kazaishvili, després Vieira ha estat expulsat amb una vermella directa i finalment, Jaba Kankava ha anotat de cap després d'una passada d'Otar Kakabadze.

Ara, toca pensar en Kazakhstan, oblidar aquest partit i seguir lluitant. I recordar la feina ben feta: "Hem de felicitar els jugadors per la feina". "Els laterals de Geòrgia ens han fet mal, estem parlant de jugadors de qualitat, amb un u contra u espectacular que ens ha complicat molt la vida", explicava. "Possiblement ens espera un partit complicat, partim de la humilitat i el treball, és l'opció que tenim de créixer en els partits, avui dia ens toca patir", reiterava. A més, ha considerat que "amb el temps donarem més mèrit a què hem fet, però avui ens fa mal". "El treball defensiu ha estat bo, sabíem que patiríem i molts moments hem estat capaços de jugar", concloïa. Per tant, Andorra se situa última de grup però empatada amb Letònia i Kazakhstan.