Marc Casal puja al podi d'SkyClassic

Limone sul Garda posa cada any punt i final a la Copa del Món. Andorra marxa amb dos podis. Si divendres Ferrran Teixidó ho feia al tercer caixó del podi en quilòmetre vertical, Marc Casal ho ha fet avui en SkyClassic, una fita fins ara mai aconseguida per un andorrà a l'especialitat. A l'última prova, però, es va retirar, el mateix camí que va seguir el seu germà Òscar. Tots dos van perdre una posició a la general respecte a com arribaven a Itàlia.

La Limone Extreme SkyRace tenia un recorregut de 29 quilòmetres i 2.500 metres de desnivell. “La cursa no m'ha anat com esperava. Des d'un principi les cames no m'anaven, havia de caminar en molts lloc on a priori havia d'intentar córrer poc a poc i m'he trobat deshidratat”, admetia el Marc, que en la segona ascensió va patir fortes rampes, havent-se de seure al patir un petit mareig. Aquí va ser quan va decidir abandonar. “Et bens a baix i el cap et mana”, assegurava. És una cursa de la que se sent “decebut. Quan t'has de retirar no són sensacions gens bones” i “sap greu acabar així la temporada”, però li queda la satisfacció del podi de la general.

L'Òscar va patir igual. “Sabia que me l'havia de jugar per intentar mantenir les posicions. He sortit a donar-ho tot”, afirmava. Rondava la quinzena plaça en la primera pujada, en un grup força homogeni, i en la segona es va poder mantenir fins que “mentalment m'he vingut a baix, m'han començat a agafar rampes, no tenia bones sensacions i he pres la decisió de plegar. Tot se m'ha fet una muntanya”. El campió en SkyClassic és el suís Pascal Egli amb un total de 407 punts. Al segon calaix puja el suec Petter Engdahl (375) i al tercer Marc Casal (325). L'Òscar és cinquè amb 291.

El guanyador de la cursa va ser l'italià Davide Magnini amb un temps de 2.59.24 hores. El van seguir el suís Rémi Bonnet (3.04.14) i l'espanyol Nil Cardona (3.06.07). L'únic andorrà en finalitzar la cursa va ser Sintu Vives, classificat a la 76a plaça amb 3.58.21.