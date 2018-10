El professor recorrent estudia portar un altre edicte a la justícia

El Govern ha desestimat el recurs administratiu que un docent va interposar al mes de setembre contra un edicte obert aquest mateix 2018 per cobrir places de professors. Així va confirmar-ho ahir a EL PERIÒDIC el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, tot insistint que «l’argumentació que li hem donat és clara, ja que li hem respost de forma molt desenvolupada tots els punts de dubte que haguessin pogut sorgir-li» en relació amb el plec de bases.

Malgrat que la resolució negativa deixa la porta oberta a la via judicial, el titular d’Educació ja va indicar que «és potestat del recorrent acudir a la Batllia». De fet, segons fonts consultades, el professor s’ho està pensant perquè, com ja va apuntar en el moment de presentar el recurs, entén que el procés de selecció per accedir a aquelles places no es va fer degudament. I és molt probable que acabi optant per la via judicial després de la resposta favorable que va rebre dels tribunals Superior i Constitucional a un recurs que havia interposat anteriorment contra un edicte per consolidar una vintena de places d’eventuals.

El Govern ha presentat una resolució negativa al recurs administratiu interposat pel docent

El darrer concurs mencionat s’havia convocat l’11 de gener del 2016 per cobrir unes vacants per mitjà de la promoció interna. Com que van quedar 13 places desertes, el 20 d’abril d’enguany es va obrir un nou edicte per donar-hi cobertura. És precisament contra aquest concurs que el docent en qüestió –que va optar-hi però va quedar fora del procés– va interposar un primer recurs administratiu en considerar que s’havia comès una irregularitat relacionada amb el comitè de selecció. Com que el Govern va rebutjar-lo, va recórrer la decisió a la justícia, que va anar saltant de la Batllia al Superior i d’aquest al Constitucional, qui va donar la raó al professor en comptes de l’Executiu.

Més fronts oberts

Més enllà d’aquests dos recursos contra els edictes del Ministeri d’Educació, el docent afectat també va interposar una demanda a la Batllia contra la Funció Pública perquè en el marc d’un d’aquests concursos per accedir a una plaça de professor l’Administració Pública hauria lliurat una còpia parcial de l’expedient administratiu sobre la seva candidatura. Recentment, però, la justícia ha desestimat la seva demanda i ha condemnat el recorrent a pagar les despeses processals. De tota manera, aquesta decisió encara es pot recórrer al Tribunal Superior.

Dins de la normalitat

Davant de l’allau de recursos, el titular de la cartera d’Educació va reconèixer que «és veritat que ha augmentat el nombre de demandes que es fan tant en l’àmbit privat com en el públic», a més d’apuntar que «estem vivint una judicialització cada cop més evident de la nostra vida col·lectiva». De tota manera, va assegurar que des del ministeri «ho vivim des de la normalitat més absoluta». «Posar recursos és un dret i l’entenem; el que hem de fer en aquests casos és exposar la nostra argumentació de per què la feina s’ha fet ben feta», va concloure el ministre.