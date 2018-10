Interès pels projectes alimentaris territorials de la Cerdanya i l'Arieja

Amb l'objectiu de conèixer els diferents projectes alimentaris que es desenvolupen a la regió d'Occitània i que podrien servir d'exemple al Principat, una delegació andorrana, formada pel director del departament d'Agricultura, Landry Riba, i altres membres i quatre productors que formen part de la marca Productes agrícoles i artesans d'Andorra, han viatjat durant aquest dimarts i dimecres al sud de França. La visita s'emmarca en la cooperació entre el Govern i el sud d'Occitània, i especialment en la col·laboració entre el Departament d'Agricultura i la Direcció regional d'Alimentació, Agricultura i Boscos.

Entre les línies de cooperació, es va considerar que els productors andorrans poguessin conèixer alguns dels projectes alimentaris territorials i que uneixen a tots els actors relacionats amb l'alimentació, des dels agricultors a les empreses de distribució, transportistes, dietistes, gestors de residus, administracions i associacions. En formar part tots els actors del mateix sector, la delegació andorrana ha mostrat interès per conèixer el seu funcionament, ja no existeix en les polítiques del Govern actuals cap organisme o estratègia que agrupi tots els implicats. D'altra banda, conèixer el rol dels sectors agrícola i ramader occitans ha de permetre identificar possibles línies de treball per afavorir la diversificació del sector primari andorrà.

Aquest dimarts la delegació va conèixer els projectes alimentaris territorials de la Cerdanya i del Parc Natural dels Pirineus d'Arieja, mentre que aquest dimecres faran una visita a la Cambra d'agricultura, a la vegada que Riba es reunirà amb la direcció regional d'Alimentació, Agricultura i Boscos per continuar treballant en les vuit línies de cooperació establertes.