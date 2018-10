Edicte per reglamentar la llei de la Funció Pública tot i el rebuig al text

La voluntat del Govern per tirar endavant amb la reforma de la Funció Pública sembla clara. I més si es té en compte l’edicte que es va publicar dimecres passat al BOPA per convocar un concurs públic internacional per a l’assessorament tècnic per desenvolupar i regular la carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment a la Funció Pública. Tot plegat mentre els sindicats van fer públic ahir un comunicat signat per tots els integrants de la Plataforma Sindical en el qual acusen el Govern de «manipular» i voler «demonitzar» els funcionaris.



Segons va confirmar el mateix Govern a EL PERIÒDIC, l’assessorament tècnic es busca per elaborar els reglaments que pengen de la nova llei (que encara es troba en període d’esmenes) i que han de determinar com queda regulada l’avaluació de l’acompliment i la carrera professional horitzontal. Des de l’Executiu es va recordar que aquest pas és un dels compromisos que es van adquirir amb els representants sindicals per tal de reduir el desplegament reglamentari d’un any a sis mesos «perquè el nou sistema retributiu i de forma específica el complement de carrera i el complement de productivitat es puguin implementar en el millor termini». Així, la convocatòria es fa «en previsió que la Llei de la Funció Pública es pugui aprovar abans del final de la legislatura». Un objectiu que topa per complet amb el dels funcionaris.



Crítiques

L’empipada dels sindicats amb el Govern torna a ser monumental i queda clara en el comunicat d’ahir de la Plataforma Sindicat. En el document conclouen que la reunió amb el grup parlamentari de DA només tenia l’objectiu de «tornar a manipular a tort i a dret i demonitzar un cop més un col·lectiu tan imprescindible com fàcilment criticable».



Els signants retreuen que «se’ns prengui per rucs» i reiteren que «no hi ha hagut cap negociació, ni ara ni a l’inici». I com més avança el text, més contundent es torna. «No tingui la barra de dir que la llei que es troba al Consell General és millor que la que tenim actualment», etziben al ministre portaveu, Jordi Cinca, exclamant: «és impressionant com intenten capgirar i manipular la realitat».



Com sempre, tornen a defensar que el que tenen són «drets i no privilegis». De la mateixa manera dubten que el Govern actuï en perjudici dels treballadors públics i privats per pressions dels empresaris. Apunten, però que si existeixen aquests empresaris, «demanaríem conèixer quins són per emprendre les accions que considerem oportunes».



Per acabar detallen els motius pels quals no volen la nova llei. D’entrada perquè diuen que desapareix la figura del funcionari, si bé denuncien que «es conserva en l’avantprojecte de llei del cos diplomàtic, lloc de retorn de la ministra Eva Descarrega». Consideren que el canvi de model portarà la politització de l’administració, es continuarà sense una carrera professional clara, es redueix el salari amb el règim de quinquennis i se’ls deixa desprotegits davant d’una malaltia incapacitant. I adverteixen a Cinca que no afirmi que quan es negocia les dues parts han de cedir perquè «vostès no han acceptat cap de les propostes sindicals».

El Sipaag clama contra el personal de relació especial

El Sipaag va fer públic ahir un comunicat en el qual denunciaven possibles incompliments de la llei i «manca de respecte» vers els funcionaris i agents de l’administració per la contractació de personal de relació especial i assessors. Van denunciar que «hem vist com persones vingudes de fora de l’administració, sense necessitat de superar cap concurs, ocupaven llocs de treball de comandament que, per llei, han de ser ocupats per directors o caps d’àrea, és a dir, per funcionaris o agent de l’administració». Segons el sindicat, s’han produït pràctiques que no se cenyirien a la normativa vigent i van ser especialment crítics amb els departaments d’Afers Socials i Justícia i Interior. Així doncs, «davant d’aquestes fórmules que ha trobat el Govern per trepitjar les lleis, col·locar els amics o coneguts, menysprear els funcionaris, els agents de l’administració i també el conjunt dels andorrans, el Sipaag demana que s’aturin d’una vegada aquestes pràctiques totalment fora de llei, que es valori la figura del funcionari o agent de l’administració i que es respecti el dret que tot treballador té a la promoció per mitjà del treball».