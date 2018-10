El MoraBanc, obligat a aprofitar-se del cansament del Gran Canària

El MoraBanc disputa avui a les 18.15 hores, hora andorrana, un nou partit de la Lliga Endesa. Ho fa contra l’Herbalife Gran Canària, que és 15è amb una victòria i tres derrotes, i amb les baixes de Rafa Luz i de David Walker. Per tant, Ibon Navarro ha hagut de viatjar amb el base Sani Campara del filial i tindrà pocs jugadors per fer rotacions. Com a fets a destacar, Dylan Ennis tindrà un paper de director molt important en el joc del MoraBanc. Per la seva banda, Reggie Upshaw farà gal·la de la seva versatilitat i haurà de jugar d’aler.

L’Herbalife Gran Canària és el segon millor equip de l’ACB en tir de dos punts i el millor en el rebot ofensiu

Però no tot són males notícies. El MoraBanc està obligat a aprofitar-se del cansament de l’Herbalife Gran Canària, ja que aquest disputarà el cinquè partit en vuit dies. Per tant, l’equip canari s’haurà de sobreposar al cansament dels matxs de la Lliga Endesa i de l’Eurolliga. A més, han hagut de fer uns llargs desplaçaments. En la darrera trobada, els canaris van perdre contra el Panathinaikos per 107 a 87. De fet, Salva Maldonado, entrenador de l’equip, va explicar després del partit que van estar «un poc cansats, és el quart partit en set dies». «Juguem a Istanbul, Màlaga, Gran Canària i ara Atenes, això és nou per a nosaltres», assegurava. En aquest aspecte, el MoraBanc ha de saber treure un benefici del calendari tan ajustat que han tingut els seus rivals perquè quasi no han tingut temps de recuperar-se entre duel i duel. Malgrat aquest fet, el tècnic tricolor, Ibon Navarro, va destacar dijous en la roda de premsa prèvia al compromís de lliga que «no espero que els acusi el cansament, sinó tot el contrari, tenen una gran intensitat física i una defensa duríssima». «Segurament no ens trobarem còmodes, haurem de ser intel·ligents i tenir paciència per competir», remarcava.

Així mateix, el Gran Canària ha d’aconseguir davant el MoraBanc millorar en defensa, ja que el seu rendiment en aquest aspecte ha anat a la baixa en els darrers partits. Però compten amb Marcus Eriksson, que després de la seva operació al genoll dret, ha tornat amb un encert de triple excepcional. Un altre punt fort del Gran Canària és que és el segon millor equip en percentatge de tir de dos punts, amb un encert del 57% i és el millor equip de la competició en rebot ofensiu, amb una mitjana de 14 capturats per matx.

Una pista maleïda

El MoraBanc disputarà la batalla en una pista en la qual tradicionalment no n’ha sortit vencedor. Només ha guanyat una vegada: Va ser el 21 de gener de 2017, quan es va imposar amb un resultat de 64 a 90, marcant una pallissa sense precedents. Aquest resultat va ser la pitjor derrota del conjunt canari a casa en les darreres set temporades. En la seva darrera visita, el passat 25 de març, el MoraBanc va perdre per un ajustat 99 a 95 i va ser precisament aquest equip qui va acabar amb una ratxa històrica del club. I si es mira la història de la Lliga Endesa, el balanç de victòries sí que és favorable als andorrans, amb sis de deu triomfs. Però a casa només han guanyat un partit de cinc disputats.

Per si no n’hi hagués prou, atès el cansament de l’equip i el complicat rival que els visita, l’Herbalife Gran Canària ha fet una crida a la Marea Groga, la seva afició, perquè vingui a donar suport com mai i ha iniciat una campanya amb entrades a meitat de preu per omplir totes les localitats. «Necessitem tot l’alè de l’afició», manifestava en diverses publicacions a les seves xarxes socials.

Tot això passarà en un partit en el qual si el capità Oliver Stevic anota quatre punts, podrà arribar als 800 punts aconseguits a l’ACB.