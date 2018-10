Per primer cop ‘Ex-libris Casa Bauró’ inclou les estadístiques de la Biblioteca Nacional

La publicació 'Ex-libris Casa Bauró' arriba al seu número 21 i recopila la bibliografia anual d'Andorra, els articles sobre els volums més curiosos i significatius del fons de la biblioteca, i els resums de les conferències dutes a terme durant l'any agrupats en sis seccions: el soler, la sala de més amunt, el rebost, les golfes, els hostes i la biblioteca.

Enguany la bibliografia recopila 436 referències, 366 de les quals corresponen a publicacions impreses o editades a Andorra, 64 a les impreses o editades a l'estranger i 6 enregistraments sonors l'any 2017. Els articles estan dedicats al poeta Philipp Levine, al 20è aniversari de la revista 'El mundo de los Pirineos', al 40è aniversari de la Fira Bestiar d'Andorra la Vella, a les bibliografies nacionals i per acabar a les construccions de pedra seca a Andorra.

Aquest any, com a novetat també es publiquen les estadístiques de la Biblioteca Nacional. Pel que fa al Catàleg de Publicacions del Govern que cada any s'editava el mateix dia, però de forma separada, passa a integrar-se a la mateixa publicació, afegint uns índexs que ajuden a localitzar les publicacions editades per l'Administració central. D'aquesta manera s'evita la duplicació de continguts i s'optimitzen els recursos.

Aquesta publicació es va crear el 1998. Els 20 primers números editats fins al 2017 han seguit una mateixa línia editorial, que s'ha modificat de forma important a partir d'aquest any, amb un nou disseny i continguts. A partir de dijous vinent, 24 d'octubre, Dia de les Biblioteques, es podrà consultar i descarregar de forma gratuïta el número 21 d'"Ex-libris Casa Bauró" a través del web http://www.cultura.ad/publicacions-mes-cultura/ex-libris.