Proposta per fer extensiu el projecte de Cal Pal

La restauració i obertura al públic de Cal Pal, a la Cortinada, és un exemple que des de l'associació Velles Cases Andorranes consideren que caldria exportar a altres edificis i que fins i tot podria donar peu a la creació d'un circuit per les cases patrimonials del país. Així ho assegura el president de l'entitat, Claude Benet, que ha manifestat la "satisfacció" perquè aquest immoble s'hagi obert al públic. En destaca la seva vàlua i més en un entorn, la Cortinada, que creu que "pot ser molt aprofitable" des del punt de vista turístic i també perquè es pugui entendre l'essència d'Andorra com a país.



"És una casa molt valuosa perquè és molt antiga i era una llàstima que estigués tancada i no es pogués entrar a viure l'ambient d'abans", ha assegurat, afegint que seria interessant que en un futur es pogués explicar en aquest immoble les "vivències de les famílies de l'època". A més a més, remarca el fet que tingui a tocar la mola i la serradora i Sant Martí de la Cortinada, amb la qual cosa es crea un entorn molt interessant des del punt de vista patrimonial.



Benet recorda que entre els objectius de l'associació hi ha la sensibilització i la salvaguarda del patrimoni i que, per tant, celebren el fet que hi hagi edificis com Cal Pal que no només es recuperin sinó que s'obrin al públic perquè la gent pugui conèixer la història d'aquests espais. Considera que Cal Pal, juntament amb altres espais que es poden visitar com Casa Rull i Casa d'Areny Plandolit pot ser un "puntal" i advoca per la recuperació d'altres cases patrimonials com Casa Cintet a Andorra la Vella o Casa Blanca a Sornàs. I és que considera que cal treballar per recuperar el patrimoni que encara està dempeus, ja que recorda tot allò que s'ha perdut, com les bordes del Fener o l'editorial Casal i Vall.



Des de l'entitat incideixen en la necessitat de preservar "cases, paisatges..." o qualsevol altre element que parli de la història d'Andorra com per exemple l'autobús Dodge Fargo amb el qual es portaven els primers turistes esquiadors al país. Ara s'espera que Ski Andorra se'n pugui fer càrrec, ja que des de Velles Cases Andorranes s'ha trobat un local on es podria guardar. Per tant, el més important ara com ara, recorda Benet, és poder retirar el vehicle d'on es troba per evitar que les inclemències del temps el puguin fer malbé.



Benet incideix en la batalla de l'entitat per preservar el patrimoni i la història perquè lamenta que s'estigui "convertint el país en un producte i deixem de ser un país". En aquest sentit, conclou que Andorra ha de potenciar els seus trets diferencials, la seva "essència", ja que això pot ser un atractiu molt important, també, per captar turistes.