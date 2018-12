Ordino Arcalís estrena telecabina

Ordino Arcalís ha inaugurat aquest dissabte el nou telecabina Tristaina, un giny que ha de suposar “un punt d’inflexió” no només per a l’estació sinó per al món de l’esquí, tal com han posat en relleu els responsables i les autoritats presents a l’acte. D’aquesta manera, el director de Vallnord Ordino-Arcalís, Xabier Ajona, ha destacat que aquest giny, que ha tingut un cost de 6,5 milions i que uneix les zones de l’Hortell i la Coma significa “la consolidació” del producte Ordino Arcalís, desprès de les dificultats viscudes en els darrers anys. D’aquesta manera, es redistribuirà el trànsit d’esquiadors i es potenciarà molt més la imatge de l’estació com a espai per a debutants. A més, i de cara a l’estiu, també ha de suposar que a la zona de la Coma es puguin impulsar productes per als visitants i, si la carretera s’acaba tallant des de l’Hortell, també ha de ser un punt atractiu per als ciclistes, ja que la Coma ha estat en tres ocasions arribada del Tour de França.



El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, ha mostrat la seva satisfacció perquè el giny s’hagi posat en marxa, ja que un any enrere es feia complicat que una infraestructura així pogués tirar endavant i en tan poc temps, ha remarcat. Això ha de fer que “molta gent inverteixi” a la parròquia, ja que ara es reflectirà que hi ha “perspectives de futur”. En aquest sentit, cal destacar que aquesta és la primera de les inversions previstes en el pla que es materialitza amb l’entrada de Joan Viladomat a Secnoa. Mortés ha refermat la voluntat que la carretera des de l’Hortell es pugui tancar i per aquest motiu ja han començat les negociacions amb el Govern, ja que es tracta d’una via general. A banda de potenciar el ciclisme, també hi haurà altres activitats a la Coma i, així, Mortés ha remarcat que si no arriben els vehicles, a la zona del pàrquing se n'hi podrien encabir algunes.



El president de Saetde i vicepresident de Vallnord, Joan Viladomat, ha refermat el compromís que el giny funcioni a l’hivern i a l’estiu i ha destacat que la posada en marxa del telecabina Tristaina és “el final d’una primera etapa”, recordant que s’ha fet “molta feina” a l’estiu perquè pogués entrar en funcionament tot just abans del Nadal. Ha emfasitzat la importància que es pugui apropar els esquiadors debutants a aquesta zona de l’estació, que és la més assolellada, ja que això afavorirà que cada vegada hi hagi més gent que s’aficioni a l’esquí. “Hem volgut portar els clients al sol”, ha dit recordant que molta gent abandona els primers dies de pràctica de l’esport si les condicions no són idònies. Quant a la interacció entre Saetde i Secnoa, ha dit que molt aviat ja es començaran a veure productes concrets i que el més important és que “els clients estiguin contents”. Precisament pensant en l'usuari Viladomat ha tornat a defensar “una estratègia conjunta” de les estacions. Creu que el fet que Saetde hagi entrat a Secnoa pot ser un “element catalitzador” perquè la unió de forces es concreti. “Ens entendrem”, ha conclòs.



El cap de Govern, Toni Martí, present a la inauguració del giny, ha destacat que aquest telecabina és una de les peces claus del pla de negoci de l’estació recordant que donarà servei tant a l’hivern com a l‘estiu. S’ha mostrat “extremament content” que la situació al sector de la neu s’hagi reconduït amb la continuïtat de Grandvalira o “una gestió molt professional a Pal Arinsal” i ha afegit que veu un “futur molt esperançador” en el món de la neu. “Tenim uns dominis fabulosos, pioners i que són el motor de l’economia del país, també a l’estiu”. Quant al fet de si està preocupat pel futur de Vallnord, ha assegurat que no, ja que hi veu “oportunitats” i creu que el sector és “molt estable” i amb “gran projecció de futur”.



Ajona ha recordat que el giny té una capacitat màxima de fins a 1.600 persones per hora tot i que ara com ara es posa en marxa amb una de 1.000 a l’hora. Els treballs s’han fet en un temps rècord, ja que van començar la primera setmana de juny i a la zona de Feixans no es va poder treballar fins el 15 d’agost, ja que és una zona protegida per la reproducció del gall de bosc. Quant a l'evolució de la temporada, ha dit que de moment, i després d’un pont de la Puríssima i de la Constitució espanyola complicat, en què es van haver de fer molts esforços per garantir unes bones condicions, la tendència és que els esquiadors estan fent més despesa a l’estació, i així la facturació està per sobre de l’any passat, si bé el volum de persones està sent entre un 6 i un 7% inferior. De cara al Nadal, però, les perspectives són bones, ja que les reserves així ho indiquen.