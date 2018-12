Pal Arinsal acomiada el 2018 amb el 77% de les pistes obertes

Els primers dies de les festes de Nadal han portat xifres positives a Vallnord - Pal Arinsal, amb una afluència similar a la de l’any passat. Aquests primers dies, els clients de l’estació massanenca van poder gaudir del 81% de les pistes obertes així com del 93% dels remuntadors i la recent inauguració de l’Snowpark amb el nivell mitjà obert. De cara als pròxims dies, però, els responsables ja han avisat que a causa de la meteorologia, l’estació haurà de reduir al 77% de pistes obertes per tal de mantenir una bona qualitat de neu. Pal Arinsal tindrà obertes 35 de 46 pistes i un total de 28 de 30 remuntadors. A més, hi haurà disponibles nou activitats alternatives, com l’esquí de muntanya, les raquetes de neu, el Parc de Cordes o el Big Zip.

Grandvalira acollirà l’últim dia de l’any el trofeu 3 Fronteres i la tradicional baixada de torxes

Ordino Arcalís, en canvi, manté les previsions inicials d’obertura del 90% –23 de 28– de les instal·lacions durant les festes nadalanques i el mateix percentatge de remuntadors, un total d’11 de 13. L’estació ordinenca té gruixos de fins a 50 cm de neus pols-dura i si es compleix la baixada de temperatures prevista per els pròxims dies, es podran tornar a engegar els canons.

D’altra banda, des de l’estació es va informar que la posada en marxa del Telecabina Tristaina està fent incrementar el nombre d’usuaris, tant de turistes com de residents que volen provar el nou giny.

També gastronomia

Pel que fa a la restauració, Pal Arinsal mantindrà al 100% i se seguiran oferint els sopars especials que han près el protagonisme aquests darrers dies. Al Xalet Igloo, l’estació proposa un sopar amb una excursió amb retrac i pel que fa al Pla de la Cot, els esquiadors podran gaudir d’un sopar sigui pujant amb raquetes de neu o esquiant en grup. Així mateix, s’oferirà al Coll de la Botella el sopar de revetlla de Cap d’Any.

Grandvalira

A Grandvalira, per la seva banda, l’últim dia de l’any es disputarà el trofeu 3 Fronteres Dynafit/Grandvalira, una prova d’skimo puntuable per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, en diverses categories. També hi haurà la tradicional baixada de torxes des del Pla d’Espiolets fins al poble de Soldeu i a la nit s’oferirà un sopar i la revetlla de Cap d’Any al restaurant 3 Estanys, de Grau Roig.

D’altra banda, l’equip de les pistes de Grandvalira va informar que a causa de les tasques de les màquines llevaneus, i per motius de seguretat, no es recomana no fer esquí de muntanya fora de l’horari d’obertura de l’estació.