Taller per captar l'atenció dels més petits

El Centre Sociocultural L'Estudi d'Ordino ha estat l'escenari aquest dissabte a la tarda del taller musical Sonadons, un projecte de "música en família" on, a través de la veu de les pianistes i professores Míriam Manubens i Anahi Pinoargotty, i amb l'ajuda d'algun petit instrument, es busca l'atenció i estimulació dels infants d'entre 0 i 3 anys.

Aquesta estimulació permet als nadons "donar respostes" rítmiques amb el seu cos i amb la seva veu, ha explicat Pinoargotty. Els nadons han estat acompanyats de les seves famílies, un aspecte que Manubens ha volgut destacar perquè ajuda a què els seus fills "tinguin una bona entrada dins del món de la música". Aquest és l'objectiu, de fet, de Sonadons, taller emmarcat dins el Festival Ordino Clàssic, que organitza el comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà. "Creiem que tots els estímuls musicals que puguin tenir els nens tan petits són molt beneficiosos en el seu desenvolupament com a persona", ha afegit Manubens.

El taller s'ha dividit en dos grups, un per a nadons de 0 a 15 mesos i un per a nadons dels 15 mesos als tres anys. En total hi han participat una quinzena d'infants.