La boira impedeix de nou operar vols britànics a Alguaire

Per segon cap de setmana consecutiu, la instal·lació aeroportuària d’Alguaire no ha pogut rebre vols procedents del Regne Unit. Els seus clients tenen com a destinació les pistes d’esquí del territori, en la seva gran majoria les d’Andorra. Des que va engegar la temporada d’hivern, només van poder aterrar el primer cap de setmana, el 16 de desembre. Els passatgers que van volar entre dissabte i diumenge en cinc avions des de Londres, Manchester, Birmingham i Bristol, al no poder aterrar a l’aeroport lleidatà, van ser desviats a Reus. Així mateix, els que estaven a Lleida i volien volar al Regne Unit, va ser traslladats a Reus en taxi.

Sense avís

A més, els viatgers que sortien des d’Alguaire no van rebre cap notificació de cancel·lació o ho van fer quan ja era massa tard. «La companyia assegura que ha notificat a tothom, però el que està clar és que els que estem aquí no ho sabiem», va assegurar David Ruiz, que també va explicar que en el seu cas, va adquirir el vol a Londres en una central de compres. «El motiu de no haver rebut la notificació podria ser aquest, però no està justificat perquè tant la companyia com la central de compres tenen les meves dades i el meu contacte», va aclarir. «Aquí els mateixos usuaris estem buscant les nostres alternatives, jo estic pensant si marxar en tren a Saragossa i volar aquesta tarda des d’allà o esperar aquí al vol de Palma i connectar des d’allà amb Londres», va plantejar Ruiz.



Un altre exemple va ser el de la Mercè Cortina, que viatjava a Londres-Stansted, on viu, amb la família: «Hem arribat aquí i hem sabut que el vol estava cancel·lat», va informar a l’ACN. «Vam rebre la notificació ahir a les nou de la nit, nosaltres tenim un bebè, i a aquella hora ja dormim», va justificar. En qualsevol cas, va considerar que «tot i haver rebut el missatge, és cert que des d’ahir a les nou no hi ha massa marge de maniobra» per realitzar una aternativa de viatge. A més, va assegurar que la companyia els va donar l’opció de buscar altres vols des d’altres aeroports o esperar al vol del proper diumenge 6 de gener. «El pitjor per nosaltres ha estat perdre els bitllets de trens des de Londres a casa, a Lester, que ens han costat 100 lliures per persona», molt més cars, va lamentar, que els mateixos vols d’Alguaire a Londres. Tant Cortina com Ruiz van «trobar a faltar» més atenció a l’usuari per part dels responsables.



El vol que sí que va aterrar diumenge passat va ser el de la companyia Air Nostrum procedent de Palma de Mallorca. De moment, només el primer cap de setmana, el del 16 de desembre, van arribar els vols procedents d’Anglaterra a l’aeroport lleidatà i està previst que el 3 de febrer arribin vols provinents de Suècia. Diumenge que ve, dia de Reis, s’espera que puguin aterrar els vols fins ara desviats a Reus per la boira.