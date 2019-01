El Lusitans no troba un inversor i crearà un equip sense cost

El pitjor panorama per a l’FC Lusitans ha arribat i finalment, Antonio da Silva, president del club, no ha pogut trobar un inversor que assumeixi el deute de l’entitat.

En aquest sentit, da Silva, compromès amb la continuïtat del club, aposta per un equip a cost zero, és a dir, sense cobrar i fitxaria fins a 14 jugadors de l’Atlètic Club d’Escaldes de la Lliga Unida amb l’objectiu de mantenir la categoria i el club.

Malgrat això, si no pogués ser, l’entitat es veuria forçada a desaparèixer després d’haver-se convertit en un referent del futbol andorrà, un fet que es vol evitar de totes les maneres possibles però que es podria convertir en inevitable si no es compleixen unes certes condicions.

El Lusitans es podria reconstruir a partir d’una bona part de la plantilla de l’Atlètic Club d’Escaldes de segona

Així, Da Silva va informar ahir en una reunió amb els jugadors que els donava la baixa federativa, és a dir, que tenien absoluta llibertat per marxar, i que si volien seguir al club, «hauria de ser a un cost molt baix o a cost zero», tal com van explicar membres de la plantilla a EL PERIÒDIC.

En aquesta línia, Da Silva es va comprometre a pagar quan es pogués però sense establir una data i va assegurar que ingressaria les nòmines dels dos mesos que falten. Cal recordar que, fins al moment, els jugadors només han percebut 250 euros de les nòmines de novembre, una acció que va servir a la directiva del Lusitans per guanyar temps. Per altra banda, Da Silva també els va recordar que ja no se’ls pagarà ni l’habitatge ni el menjar.

Tota la plantilla marxa

En aquest context, cap membre de la plantilla es quedarà en les actuals condicions però no tenen clares les seves opcions: «Alguna cosa hem de fer per defensar els nostres drets, però no sabem si procedirem a denunciar».

Així mateix, la plantilla reclama a Da Silva que els entregui per escrit un document en el qual es comprometi a pagar, encara que aquest no estableixi un termini.

Per un altre costat, també van denunciar que la Federació encara no els ha dit res, que es manté al marge i van exigir una resposta, atès que cap dels jugadors pot jugar en cap altre conjunt de la primera divisió perquè ja ha disputat cinc matxs amb l’entitat.

Decisió de la FAF

En aquest sentit, hauria de ser el Comitè de Competició de la FAF qui decidís desbloquejar la situació, ja que l’alternativa que ara té la plantilla és o bé marxar fora d’Andorra o bé militar en algun equip de la Lliga Unida, un fet que tampoc contemplen. Per tant, «aquest fet ens produeix absoluta tristesa, nosaltres som els més perjudicats perquè no tenim a on anar, molts volem seguir al país perquè és a on vivim, a on tenim les nostres vides i la nostra divisió», reiteraven. «Ens ha agafat a la plantilla per sorpresa, molt inesperadament, volíem ajudar a l’equip i al final, hem estat els perjudicats», lamentaven.

Berto, destituït

Sobre això, se suma que l’FC Lusitans ha destituït a l’entrenador, Quim Berto, després d’unes declaracions a diversos mitjans portuguesos assegurant moltes irregularitats, fets que des del club desmenteixen. En aquest aspecte, l’acomiadament no és del tot oficial, ja que Berto va assistir ahir amb els jugadors a la reunió i va recordar que només se li havia notificat via missatge de text.

Per tant, aquesta situació arriba després que, tal com va explicar Da Silva, «un inversor ens deixés penjats i després de fitxar i fixar els sous als jugadors, ens deixés tirats durant l’estiu», fet que la plantilla ha comprès. Així mateix, també va assegurar que entén la posició de la plantilla però manté l’esperança de poder seguir, almenys, a la primera divisió.

L’FC Lusitans se situa a 14 punts del descens directe i a set de la penúltima posició

Si finalment el president de l’FC Lusitans, Antonio da Silva, opta per una plantilla a cost zero, que sembla ser el futur imminent del club, l’equip haurà d’aconseguir salvar els mobles durant nou jornades, és a dir, hauria d’intentar sumar alguns dels 27 punts que estan en joc.

Ara per ara, l’equip se situa a 14 punts del descens directe, una plaça que ocupa l’FC Encamp, amb quatre punts, és a dir, un empat i una victòria que va aconseguir la darrera jornada de la competició contra l’FC Ordino.

Els ordinencs són precisament qui ocupen la penúltima plaça de la Lliga Multisegur Assegurances, plaça que implica jugar per mantenir la categoria contra el segon classificat de la Lliga Unida, amb 11 punts, és a dir, tres victòries, dos empats i set derrotes. Malgrat això, cal recordar que en les primeres jornades de la lliga, l’Ordino es va situar en les primeres posicions de la taula després de donar a la UE Santa Coloma.

Els colomencs són l’altre rival que els Lusitans haurien de tenir en compte, ja que tan sols sumen un punt més que l’FC Ordino, amb 12 punts, és a dir, tres victòries, tres empats i sis derrotes.

En la cinquena posició és on es troba l’FC Lusitans, que en aquesta competició suma 18 punts amb cinc victòries, quatre empats i tres derrotes, a sis puntes de l’actual líder la competició, la UE Sant Julià.

Així mateix, l’equip se situa a tan sols quatre punts de les places europees, l’objectiu que la plantilla tenia marcada des de principi de temporada. En aquest context, l’equip se situa a un punt de les posicions pel play-off pel títol.