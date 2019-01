Duel sense pressions contra l’Unics Kazan per seguir sumant

Després de no tenir opcions de jugar la Copa del Rei, el MoraBanc Andorra té una pressió menys a sobre i es pot centrar en els dos altres objectius de la temporada: intentar seguir creixent a l’Eurocup i anar escalant posicions a la fase regular de la Lliga Endesa per acabar en una bona posició als play-off.

D’aquesta manera, els del Principat juguen avui el primer partit del Top16 de la competició europea com a local contra un gran rival i conegut dels andorrans, l’Unics Kazan, que vol guanyar la competició sense cap mena de dubte i que no vol cometre ni un petit error. Aquest equip ja va visitar el Poliesportiu durant la temporada passada, durant la primera jornada de la fase de grups, quan va perdre per 68 a 76.

Els dos conjunts arriben empatats a una victòria però, en aquest cas, els andorrans han fet un pas més internacionalment i, en aquesta competició, es mostren imparables. Així mateix, sumar la victòria, sobretot contra aquest rival, seria un premi molt important, ja que en una fase tan curta es faria un pas important de clara a passar als quarts de final, on només arriben els dos primers de cada grup.

En aquest sentit, el MoraBanc arriba amb la baixa de David Jelínek que encara li queden tres setmanes de recuperació per davant, una peça important que de ben segur que Ibon Navarro trobarà a faltar. Per altra banda, aquest partit serà el debut del nou fitxatge Jerome Jordan davant l’afició.

En aquest context, Navarro va explicar ahir que lluitaran «amb totes les dificultats que ens plantejarà l’Unics Kazan, és un conjunt amb uns jugadors de molta qualitat i un gran entrenador, però estem invictes a casa i tenim la intenció que això segueixi sent així». «Ens volem mantenir al capdavant del grup i volem mantenir intactes les nostres opcions de classificar-nos», assegurava i afegia que «des del punt de vista mental, estem bé en aquesta competició, on juguem amb més il·lusió que pressió». «Hem aconseguit l’objectiu de passat al Top16 i ara tenim un grup molt complicat, però és una competició on estem bé», reiterava.

A parer seu, aquest és un rival que «impressiona molt per com juguen, a més de les qualitats tècniques i físiques, tenen un desplegament molt potent a tota la pista, en l’aspecte defensiu i ofensiu». «Tenen molts jugadors que poden jugar amb transició des del mig del camp i sempre tenen avantatge físic, Pierria Henry, per exemple, ho condiciona tot, té una capacitat competitiva poc usual i que marca diferència», recordava i manifestava que «tenen un entrenador que ha posat el seu segell en aquesta temporada i això es nota, tenen molt guanyat en aquest aspecte».

Pel que fa a la baixa de Jelínek, va explicar que en el partit contra el Monbus Obradoiro, quan van tenir problemes amb el rebot, «vam haver de jugar amb Reggie Upshaw de tres, que no és una cosa que volíem fer» i va revelar que «és un jugador que l’estem movent massa en el rol» i que «no l’estem ajudant a jugar com ell pot jugar». «Guille Colom ens va donar una rotació per donar descans als jugadors exteriors a la primera part», asseverava i recordava que Jelínek «estava jugant minuts importants i amb el seu tir exterior estava canviant els partits, i això, ara no ho tenim, hem de buscar la forma d’explotar les virtuts dels jugadors que estan».

Colom, obligat a créixer

Per la seva part, Colom, que està obligat a donar impuls a l’equip i que en el darrer partit va aconseguir la millor jugada de la jornada de l’ACB, va indicar que «la derrota contra l’Obradoioro ens va fer molta ràbia perquè ho vam lluitar molt però se’ns va escapar en un final a cara o creu», però que tenim «moltes ganes de tornar a celebrar la victòria». Així, sobre el rival d’avui, creu que «serà un partit dur contra el favorit del nostre grup i sabem que tenim un gran rival però a casa estem imbatuts fins ara però a casa estem forts a Eurocup». «De Kazan sabem sobretot que és un equip molt dur amb una gran capacitat física que està entre les millors plantilles de l’Eurocup, però estem molt motivats», concloïa.