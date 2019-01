L’impacte dels canvis serà directe però irrisori per a molts

Les fortes ratxes de vent que s’ha produït aquest matí al sector d’Arinsal de Vallnord ha portat a prendre la decisió de tancar l’estació com a mesura de seguretat dels clients. S’ha posat a disposició d’aquests un servei d’autobús per als que es vulguin desplaçar d’Arinsal al Telecabina de la Massana. També s'ha tancat pel mateix motiu el sector del coll de la Botella a Pal.

Per El Periòdic

