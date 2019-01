Marca Andorra, el futur del país

Pot semblar un detall sense rellevància, però no ho és. Que un Estat tingui marca de país és molt important pel seu desenvolupament. Segons el consultor delegat de Bloom Consulting, Jose Felipe Torres, i principal responsable de Marca Andorra, això no només suposa un increment evidentment de turistes, sinó també més inversió estrangera i atracció de talent.



El projecte es divideix en tres fases. La primera, que tot just va concloure a finals de l’any passat, consistia a analitzar la imatge del país, tant a escala nacional com internacional. L’estudi es va fer sobre 5.000 enquestes en 13 mercats diferents per tal de descobrir la reputació del Principat, així com la percepció en diferents dimensions. «Aquesta fase és fonamental per determinar a on hem de situar el focus i centralitzar els esforços per millorar la imatge d’Andorra», explica Torres.





Les primeres conclusions van ser «molt interessants» perquè, contràriament al que és habitual, els andorrans tenen una pitjor percepció del seu país que els estrangers. «Normalment la gent desvirtua la realitat de casa seva i es pensa que és millor que la visió internacional, però en el cas d’Andorra ha passat el contrari: els andorrans estan molt preocupats per la seva imatge en aspectes de qüestions financeres quan a la resta del món el que més li interessa és el turisme de muntanya i les compres», detalla el consultor, tot considerant que el tarannà andorrà és «molt autocrític i reservat».



En aquest sentit, el responsable de la nova marca, estima que la població del Principat és la més exigent i, per tant, serà fonamental perquè el projecte tingui èxit. A més, tot i recordar que Andorra ja ha sortit de la llista grisa de paradisos fiscals, Torres creu que el tema de la banca no està gens present a l’hora de visitar el país. Per exemple, «el país del món més ben valorat pels turistes és Suïssa, que també té règims fiscals especials. Els escàndols de la banca andorrana no tenen per què afectar la seva imatge. La majoria de visitants busquen més ‘trekking’ que ‘BPA’ o ‘Pujol’», compara l’expert.

Andorra al món

Si bé la percepció que es té a l’estranger sobre Andorra és pràcticament nul·la, després totes les associacions que s’hi fan són verdaderes i positives. «Això demostra l’enorme potencial que té Andorra i tot allò que el país pot oferir al món», diu Torres. D’aquesta manera, anima als ciutadans a creure en Andorra, perquè «si els andorrans no participen ni aposten per aquesta idea, serà molt difícil que la Marca Andorra tiri endavant», alerta.

El pròxim 5 de març es presentaran els resultats finals de l’estudi sencer.