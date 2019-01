Petició per evitar que el Coll de Pimorent tanqui tan sovint

Més de 1.800 persones ahir ja havien signat a través de la plataforma Change.org la petició dirigida a la ministra francesa encarregada dels Transports, Élisabeth Borne, perquè el Coll de Pimorent «no tanqui sistemàticament durant l’hivern malgrat les males previsions meteorològiques o per altres motius quan realment la carretera segueix sent transitable amb equipaments especials».

Els impulsors de la demanda, provinent de l’Ajuntament de Portè i Pimorent, constaten que el tancament del coll és cada vegada més freqüent i que els serveis públics no garanteixen la neteja de la carretera entre les vuit del vespre i les sis del matí. Segons recull el text que acompanya la petició, «aquesta situació genera un greu impacte en la població de les valls de Querol i més enllà», ja que en cas de no poder creuar el coll les persones que han d’anar d’una banda a l’altra només poden optar per agafar el túnel del Pimorent, que costa 13,60 euros entre anar i tornar.

Tot recordant que aquesta infraestructura –finançada en part pels municipis de la vall– es va concebre perquè els vehicles poguessin circular d’un departament a l’altre amb tota seguretat quan el coll estigués tancat, els impulsors consideren que «precisament ara s’està donant prioritat al túnel de peatge i s’està deixant cada vegada més de banda el coll de Pimorent».

Compensació

Vist el greuge que representa per als vilatans d’aquestes contrades, l’ajuntament reclama que tots els ciutadans que estiguin obligats a creuar el coll, sigui per anar a treballar, motius mèdics o familiars, puguin beneficiar-se de la gratuïtat del túnel de peatge quan la carretera estigui tancada. A més, reivindica que els habitants del coll de Pimorent, l’hotel Altitude 2000 i dues cases particulars puguin continuar vivint i treballant allà dalt com ho havien fet les anteriors generacions. Quan l’accés al coll no està obert, representa un perjudici econòmic per a l’hotel i per a l’estació d’esquí de Portè i Pimorent, que han xifrat en una pèrdua de 150 forfets al dia.