L’extricolor Joel penja les botes temporalment

L’exjugador de l’FC Andorra, Joel Martínez, no fitxarà per cap equip aquesta temporada després d’haver hagut d’abandonar les files tricolor on militava a les ordres de Richard Imbernón, un entrenador al qual ha acompanyat en algunes etapes de la seva trajectòria professional. La baixa es va produir a causa de la necessitat de l’equip d’alliberar fitxes, després del seguit de fitxatges que havia realitzar el conjunt del Principat.

Segons va explicar el migcampista de 30 anys a EL PERIÒDIC, aquest fet es produeix perquè «tinc ganes de descansar» i va assegurar «ha sigut una situació molt estressant».

En aquest sentit, va indicar que tot i que l’han trucat «de dins del país i de fora, és hora de fer una pausa, fins a final de temporada». L’internacional andorrà ha militat en equips com la UE Sant Julià, l’FC Santboià, la Montañesa, l’FC Santa Coloma i l’Inter d’Escaldes.