L’ENA busca actors i actrius per encarnar l’’Andorra’ de Sandy

L’ENA busca actors i actrius per a l’espectacle teatral Andorra de Jean Camp, basat en la novel·la d’Isabel Sandy. Per això, la companyia va convocar ahir un càsting per als dies 25 i 26 de gener a l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos de Sant Julià.

La prova de selecció està oberta a tots els actors interessats, amb experiència prèvia o sense, del Principat. La companyia va precisar que es requereixen perfils joves, d’entre 16 i 25 anys, i adults fins a uns 70 anys. El càsting del divendres 25 de gener es farà de 19.00 hores a 21.00 hores i el del dissabte dia 26, de 10.00 hores a 12.00 hores.

Estrena

La direcció artística anirà a càrrec de Juanma Casero i l’espectacle, que està produït íntegrament per l’ENA, està previst que es presenti el 27 de març. La història transcorre a l’Andorra de començaments del segle XX amb una societat patriarcal i rural on la família i l’honor d’aquesta és més important que l’individu. Tot i que existeixen precedents en format de ràdio-teatre als anys 30 i 40 a França, així com la versió cinematogràfica d’Emile Couzinet del 1941, amb aquest espectacle serà la primera vegada en què l’obra es veurà al Principat i en llengua catalana.