Torres assegura que «tot el país s’haurà d’involucrar» amb l’Andorra

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va parlar ahir del futur de l’FC Andorra, club que ha comprat Gerard Piqué a través de la seva empresa Kosmos i va explicar que els futurs acords amb el club «seran en funció de com vagi evolucionant el projecte» i va deixar les portes obertes «a donar un cop de mà». «De moment no serà més enllà, dependrà de si van ascendint de categoria», reiterava i va remarcar que «no només Encamp s’hi haurà d’involucrar, sinó, el país en general».

En aquest sentit va explicar que el central blaugrana s’havia traslladat al Camp d’Esports Prada de Moles «per garantir les hores que estem cedint a l’Andorra», «per poder entrenar i per poder jugar» i per saber «si per part del Comú d’Encamp hi hauria continuïtat amb aquest compromís». «Evidentment, li vam dir que sí», va sentenciar Torres.

En aquest sentit, el cònsol major no va voler donar més detalls sobre la conversa però va explicar que «hi va haver una reunió entre el conseller d’esports, Xavier Fernández, i el senyor Piqué i va estar veient on entrena l’Andorra i on precisament juga alguns partits, aquí a la nostra instal·lació esportiva que tenim». Així mateix va destacar la satisfacció del blaugrana: «Li va agradar i la va trobar molt ben preparada, sobretot per la gespa que utilitzem».

Aquestes declaracions arriben després que el mateix comú emetés un comunicat l’endemà de la informació que havia revelat EL PERIÒDIC en el qual donava a conèixer que les intal·lacions encampadanes són la principal opció de Piqué. En aquest sentit, la corporació local va mostrar la «predisposició a seguir col·laborant amb el club per a l’ús de les mateixes» i va recordar que, ara per ara, «en cap cas s’ha arribat a cap compromís que vagi més enllà del marc de col·laboració vigent».

Segueixen les converses

A dia d’avui, les dues parts segueixen mantenint converses per arribar a un acord. Per una banda, el club demana accedir de manera prioritària al camp i d’altra banda, el comú vol un compromís a l’entitat tricolor, ja que aquests acceptarien adaptar-se a l’entitat i a fer les modificacions pertinents sempre que el club fes servir el complex durant un mínim de dos o tres anys, segons van indicar fonts pròximes a l’entitat tricolor a aquest mitjà.

Cal recordar que s’ha especulat molt sobre on podrà jugar l’FC Andorra de Piqué perquè, ara per ara, hi ha solucions a curt termini, però a llarg termini, o bé s’haurien d’ampliar les instal·lacions del Prada de Moles o bé s’hauria de construir un nou camp de futbol, un escenari que és el pla B del club i que estaria contemplat, però a molt llarg termini.

El camp, la solució

En aquesta línia, el Prada de Moles és una solució viable per al club, ja que té una capacitat per a 550 persones i les ampliacions de graderies es poden anar fent de manera gradual o fins i tot, es podrien contractar unes graderies mòbils, una solució que han trobat molts clubs quan han aconseguit pujar de categoria tot i no estar del tot preparats. No obstant això, aquest és una problemàtica que s’haurà de solucionar quan l’FC Andorra estigui, com a mínim, a la Segona Divisió B i on la Lliga de Futbol Professional requereix uns mínims. I en aquesta línia, el mateix cònsol ja es mostra favorable a cooperar per trobar unes possibles solucions.

El que s’ha d’aconseguir de manera immediata és un camp on el club tingui màxima prioritat perquè, ara mateix, i encara que la Federació Andorrana de Futbol i està posant solucions, per exemple amb la construcció del camp de futbol de la Massana, hi ha poca disponibilitat i per, exemple, la Borda Mateu, té un ús continu, de manera que les instal·lacions tenen un desgast considerable.