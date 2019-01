El MoraBanc segueix en ratxa i acaba novè de la primera volta

El MoraBanc Andorra es'ha emportat la victòria de la darrera jornada de la primera volta de la Lliga Endesa contra el Tecnyconta Saragossa i finalment, ha acabat en novena posició. I ho ha fet amb autoritat, imposant-se per 77 a 97 i sense Moussa Diagne ni David Jelínek, el primer es va veure incapacitat pel virus estomacal que està afectant el conjunt i el segon, segueix lesionat.

Els andorrans han firmat un gran tercer parcial, després que Andrew Albicy hagués de marxar de la pista lesionat per un tall a un dit de la mà dreta. Malgrat això, amb el temor del pitjor panorama, els andorrans es s'han imposat a les seves pors i amb un gran esforç mental, liderats per Dylan Ennis, han sabut trencar l’equilibri que hi havia fins al moment, a més d’una defensa sòlida, per aconseguir un parcial de 0 a 11 que ha marcat el partit. Després tot ha estat aguantar els intents dels rivals que es s'han quedat en un no res i no només no han estat capaços de remuntar, sinó que no han donat ni un petit ensurt. Els tricolor han estat crescuts i segurs, malgrat no tenir encert des dels tres punts.

D’aquesta manera, el partit ha començat molt igualat, amb un Miki Vitali molt inspirat, repartint el joc. Des del primer segon, els d’Ibon Navarro han sabut controlar l’enfrontament, amb un lleuger domini. Malgrat això, la defensa no era massa forta i el duel era un estira-i-arronsa, sense cap de les dues parts fent un bon paper en aquest aspecte. A més, no s’aconseguia estar del tot fi en el rebot i s’estaven cometent petits errors. Al final del primer quart, el resultat era de 26 a 23.

En el segon quart, l’encert tampoc acompanyava. El matx ha seguit molt igualat fins que en els darrers minuts, el MoraBanc ha augmentat la intensitat defensiva, a més de controlar el rebot, fet que els ha proporcionat més accions ofensives, sobretot sota la cistella, ja que, en el tir exterior, les coses no rutllaven. Al final, a la mitja part, el resultat era de 39 a 42.

Per tant, tocava remar i controlar les ratxes, que molts cops han provocat que el MoraBanc naufragués. En un primer instant, els de Porfi Fisac han aconseguit posar-se per davant però quan Albicy ha caigut a terra i quan tot semblava que el vaixell podia enfonsar-se al fons de l’oceà, ha aparegut un estel·lar Dylan Ennis que ha liderat l’equip, mantenint el cap fred per aconseguir, al final d’aquest temps un resultat de 51 a 65. En els darrers deu minuts, després d’aquesta reacció tricolor, Ennis ha seguit amb la festa, acompanyat de John Shurna, Reggie Upshaw i Jerome Jordan, tots complint amb el seu rol i demostrant la solidesa defensiva.

Finalment, les diferències s'han anat ampliant i Rafa Luz, conscient que Albicy estava fora, ha fet un pas endavant. Així, amb 20 punts d’avantatge, el marge era molt còmode. Les sensacions eren les millors i el control era màxim. Estaven confiats, com han fet en els darrers partits, fent gala del millor joc coral. Al final, el resultat va ser 77 a 97, firmant una victòria merescuda, amb tranquil·litat, oferint la imatge i la dinàmica tan desitjada per l’afició.

En aquest sentit, tot i que els andorrans no han aconseguit l’accés a la Copa del Rei per una victòria, el balanç és el mateix que el de l’any passat: vuit victòries i nou derrotes. No obstant això, cal recordar, que tot i la primera volta, l’any passat el MoraBanc va aconseguir acabar sisè a la Lliga Endesa. I no ens hem d’oblidar que aquest any, els andorrans estan fent un paper excepcional a l’Eurocup, havent aconseguit entrar al Top16, on ara són líders de grup. Dimecres, toca seguir amb la bona ratxa contra el Zenit Sant Petersburg per fer un pas cap a quarts de final.