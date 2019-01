Areny, el millor andorrà en acabar en 36a posició

L’aparició d’opcions és positiu per a la ciutadania

Tot això va passar en una competició en la qual en categoria femenina es va imposar la francesa Axelle Mollare, mentre que l’espanyola Claudia Galicia va ser segona i la suïssa Marianne Fatton, tercera. Xavi Comas, entrenador de la Federació Andorrana de Muntanyisme, va destacar que la cursa va ser «tècnica i ràpida» i que Areny va fer «una molt bona cursa», «encara que podríem estar molt més endavant, però el percentatge és molt bo, i és el que els hi demanem». «Casabella i Solé han fet també molt bones curses», assegurava.

Per El Periòdic

