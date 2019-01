Activada l'alerta groga per fortes nevades

A partir de les 18 hores d'aquest dimarts, Protecció Civil activarà l'alerta groga a causa de la neu, que arribarà a gruixos d'entre 30 i 40 cm als massissos del nord i de 20 a 30 cm als del sud. El màxim pel que fa a l'acumulació de neu serà als cims fronterers amb França, on s'esperen gruixos de fins a 80 cm. A partir de les 12 hores d'aquest dimecres, s'activarà també l'avís per vent, que arribarà a ser de 140 km/h als punts més alts del país. A hores d'ara, els accessos en aquestes zones ja estan restringits.

Per El Periòdic

