Espot tem que la proposta de Nomen fregui la línia vermella de la fiscalitat

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ahir va mostrar-se obert a valorar i estudiar amb atenció la proposta que el candidat d’Andorra Sobirana, Eusebi Nomen, va fer el passat diumenge en matèria d’habitatge. «Pot ser una mesura més per intentar resoldre el problema juntament amb moltes altres. Ara bé, no hi ha cap proposta miraculosa en l’àmbit de l’habitatge», va advertir el ministre.

La idea de Nomen consisteix a crear un fons nacional d’habitatge al qual podrien adherir-se tots els pisos que actualment estan bloquejats pel sistema d’intercanvi automàtic d’informació. «Cal ser extremadament prudents en qualsevol qüestió que es vulgui modificar en aquest àmbit i que posi en entredit el fet que ja no pertanyem a la llista de paradisos fiscals», va reflexionar Espot tot insistint que «es tracta d’una línia vermella». De tota manera, per sortir de dubtes, va indicar que el dia que la proposta es formuli adequadament «caldria sotmetre-la directament a l’OCDE per conèixer la seva opinió al respecte».