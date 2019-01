Només els sindicats de bombers es reuniran amb Descarrega

La convocatòria de la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, per començar a treballar els reglaments que pengen de la nova llei de la Funció Pública ha tornat a posar en evidència l’enfrontament sindical amb el Govern i les diferències entre sindicats. De moment, només els dos sindicats del cos de bombers (ABA i A118) han manifestat clarament que tenen previst assistir a la trobada, mentre que tota la resta (a excepció del SEP que prendrà la decisió avui en junta) han rebutjat la proposta.



El president de l’ABA, Joan Torra, va indicar que tot i ser contraris a la nova legislació «nosaltres sempre ens agrada assistir a les reunions», ni que sigui, com a mínim «per poder expressar el nostre posicionament». De fet, el desenvolupament dels reglaments de la llei del cos de bombers és una de les crítiques que més han fet sentir els sindicats, ja que no s’ha avançat en aquest sentit i consideren que el cos es troba en una situació «d’inseguretat jurídica».

Carta

D’altra banda, des del Sipaag, ahir es va fer arribar una resposta a la ministra en la qual se li exposa que tenint en compte que «totes les forces polítiques de l’oposició van votar en contra de l’aprovació d’aquesta llei i es van refermar a revisar-la o derogar-la» i, atès que «ens trobem a dos mesos i mig de les properes eleccions generals», es declina la invitació a l’espera de conèixer el resultat dels comicis generals. Això sí, ni que sigui per la cordialitat de la missiva li agraeixen la proposta i s’emplacen a «seguir treballant per la millora de les condicions laborals dels treballadors públics».



En el cas del CFPA, tampoc assitirà a la reunió. Fonts del sindicat van explicar que els sembla «precipitada» la convocatòria tenint en compte que encara crema l’aprovació de la llei el dia 17 passat al Consell General. Igualment, no creuen «oportú» assistir a una trobada per començar el desplegament reglamentari d’un text «quan pot canviar l’interlocutor després de les eleccions».



Un no rotund a assistir a la convocatòria també el va expressar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, i els representants del sindicat de duaners finalment també han optat per absentar-se. El president del SEP, David Garcia, en canvi, no va donar una resposta definitiva, ja que va explicar que la decisió es prendrà avui en una reunió de la junta del sindicat. «Pot ser un no, o un sí amb condicions», va exposar, si bé va admetre que «el primer impacte és que ens sembla lleig convocar una reunió tenint en compte el moment en què estem».

Vaga

Cal recordar que la negociació per la modificació de la llei de la Funció Pública va ser especialment controvertida, amb un clar enfrontament entre el Govern i els representants sindicals. De fet, aquests darrers sempre han acusat l’Executiu de no voler dialogar i les diferències van derivar en una vaga de dos dies el mes de març de l’any passat. Els col·lectius que defensen els treballadors del sector públic tampoc van quedar satisfets amb les esmenes introduïdes pel grup parlamentari de DA i el dia abans d’aprovar-se la llei van sortir al carrer per mostrar el rebuig a la llei i a la reforma de les lleis laborals.