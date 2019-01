L’autor català Francesc Puigpelat guanya el Premi Carlemany

L’obra 'La nedadora', de Francesc Puigpelat, s’ha erigit enguany com a guanyadora del Premi Carlemany per al Foment de la Lectura, segons va anunciar ahir el Govern. L’autor rebrà la quantitat de 8.500 euros que seran aportats per l’Executiu i Grup 62. El lliurament del premi tindrà lloc el mes de maig, coincidint també amb la publicació de l’obra. 'La nedadora' explica la vida de la Jane, una noia anglesa que, des de petita, ha passat milers d’hores entrenant. Un estiu, mentre és de vacances a Çesme, Turquia, descobreix que l’esport que l’apassiona pot tenir una altra utilitat: ajudar tres refugiats iraquians a arribar nedant a l’illa grega de Quios, en territori europeu. El braç de mar de cinc quilòmetres d’aigua salada que separa Çesme de Quios estarà ple de riscos i aventures.

Jurat format per estudiants

Un consell lector format per sis persones, entres les que destaquen les escriptores Maria Carme Roca i Laia Aguilar, i l’editora i representant de Columna Edicions Glòria Gasch, va ser l’encarregats de seleccionar quatre obres de les quinze presentades, que es van lliurar t al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi.

El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora ha estat format per nou estudiants d’entre 14 i 16 anys, alumnes dels tres sistemes educatius, que van llegir les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura.

L’autor

Francesc Puigpelat, nascut a Balaguer el 1959, ha obtingut diferents premis com el Ciutat de Palma 2018 per L’amant de Rebis, el Agustí Vehí per Magret i a els anarquistes, el premi Josep Pla per Apocalipsi blanc i el Joanot Martorell per Juegos de corrupción.