Tres residents detinguts per possessió d’haixix, marihuana i èxtasi

L’endemà van detenir als seus dos companys de pis, de 30 i 37 anys, com a pressumptes implicats en el mateix delicte. En els registres que es van realitzar al domicili i en un turisme d’un dels detinguts es va comissar mig gram d’haixix, 3’8 de marihuana i una pastilla d’èxtasi. Els tres van passar a passar a disposició judicial dijous.

Dimarts passat la Policia va detenir un resident de 31 anys a la frontera hispano-andorrana, després que es registrés el vehicle que conduïa i, amb l’ajuda d’un gos ensinistrat en la detecció d’estupefaents, es localitzés sota el seient del conductor un embolcall de plàstic amb una gran tableta d’haixix tallada en catorze trossos, amb un pes total de 707 grams. La Policia el va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

Per El Periòdic

