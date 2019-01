Pons s’imposa a la segona cita de les GSeries

La segona cita de les Crèdit Andorrà GSeries va comptar amb un escenari completament blanc, ben diferent del que havia estat l’estrena del calendari. Les nevades van ajudar al traçat del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa, però durant la primera jornada les altes temperatures van condicionar el pilotatge. En aquesta ocasió a Xevi Pons no se li va escapar la victòria, després que a la primera etapa del campionat una errada a la sortida de la seva final no li permetés fer-se amb el triomf.

A la categoria GS la jornada va estar marcada pel duel entre Pons i José Roger Chalmeta. A la final A el primer va imposar-se, mentre que el seu rival va tenir un problema mecànic a dues voltes per a la conclusió que no li va permetre optar al triomf a la B, que va adjudicar-se Miquel Socias. «Aquesta vegada el vehicle de Chalmeta era més competitiu però fa 15 dies pensava que el guanyaria i va sortir malament, mentre que ara ha passat el contrari. Això és el bonic d’aquestes carreres de gel, fins al final pot passar de tot», assenyalava Pons, que és el líder de la general amb 85 punts, seguit per Chalmeta amb 79 i Socias amb 73. En G2 continua mostrant-se superior Ferran Pujol. És el líder del campionat en la categoria després d’haver-se imposat a les dues cites. Amb la victòria a la butxaca indicava que van començar amb «un traçat amb neu per sobre del gel molt ràpid. A mesura que s’ha anat netejant, la pista ha estat més tècnica i en conseqüència més lenta. Després va començar a sortir l’asfalt i hem hagut d’adaptar-nos sobre la marxa. Tot ha sortit com teníem planejat i al final estic molt content per haver aconseguit el segon triomf en aquestes GSeries». Pujol és el líder amb 100 punts, seguit per Pol Vila (81) i Joaquin Rodrigo (42).

El vencedor de la jornada en 2RM va ser Joel Capdevila, que va demostrar el seu coneixement del traçat. Jaume Bartumeu és qui encapçala la general de la categoria amb 64, mentre que Joan Sala és segon amb 60 i Capdevila tercer amb 50. Raúl Ferré suma la seva primera victòria a les GSeries. En CarCross va ser el més regular per ser el guanyador del dia. Es troba a la tercera plaça de la general amb 76. Primer és Joaquin Fontán (80) i segon Enwan Le Potier (79). En Sidebyside el millor va ser Philippe Bouchard, que va marcar el màxim de puntuació després de ser el primer en totes les parts de la prova. És el colíder de la categoria, igualat amb 95 punts amb Yann Le Potier. El tercer lloc l’ocupa Andreu Cachafeiro amb 55. La pròxima cita de les Crèdit Andorrà GSeries serà el proper cap de setmana. En aquesta tercera data del calendari els organitzadors poden realitzar canvis en el traçat de la pista i en els horaris, amb l’objectiu de mantenir l’escenari de les diferents mànegues en les millors condicions possibles.