La població d'Andorra augmenta fins a les 76.177 persones

El Shopping Festival no ha salvat les pèrdues del Pas

Per nacionalitats, segons ha informat Estadística aquest dimecres, la que més creix és la població andorrana, amb 447 persones, i en segon lloc els residents d'altres nacionalitats que no són ni francesos ni espanyols ni portuguesos, amb 420 nous inscrits al cens. L'única nacionalitat que perd població és la portuguesa, que pateix un decrement de 18 persones en comparació amb l'any anterior.

Andorra té una població de 76.177 persones, segons les dades més recents del departament d'Estadística i que daten del 31 de desembre del 2018. Suposa un increment de 1.383 persones respecte a fa un any, un 1,8% més, i és fruit sobretot de l'augment de població a la parròquia de la Massana (que en guanya 296), Encamp (en guanya 235) i Sant Julià de Lòria (218 residents més). Totes les parròquies incrementen la seva població, sent Escaldes-Engordany i Canillo les que menys.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació