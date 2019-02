El TS tomba el recurs de Dallarès pel ‘Ball de la vida’

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d’apel·lació que havia presentat Josep Dallerès després que la Batllia li tombés la demanda que havia cursat contra els autors del llibre El ball de la vida i contra l’editorial que el va publicar per vulneració del dret a l’honor.



En primera instància, la Batllia ja havia argumentat que no s’havia sobrepassat l’àmbit de la llibertat d’expressió i, per tant, no s’esqueia considerar que s’hagués produït una intromissió il·legítima al dret a l’honor. Ara, el TS confirma aquesta posició i assegura que «les desqualificacions exposades» no es considera que superin «una crítica àcida o desagradable», segons es recull en la sentència a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC. En aquest sentit es remarca que el relat constitueix «un exercici de la llibertat d’expressió per emetre judicis, opinions i crítiques mitjançant un gènere literari». Igualment s’assegura que les desqualificacions no es troben «desconnectades» ni són «difamatòries emmarcades en el context del relat i de les hipòtesis de les converses que es recullen». La sentència, que és ferma i executiva, també condemna l’excònsol a assumir les costes del procés.



El ball de la vida es va publicar el març del 2016 i relata la història de superació d’un nen de 4 anys que va patir un accident de trànsit a Encamp el 1984. A finals del 2016 Josep Dallarès va presentar la primera demanda contra els autors.