Marín, classificat amb el 12è millor temps

Park City, Estats Units, va acollir ahir la primera gran cita dels Campionats del Món de boardercross. Era el moment de les classificatòries per saber els 32 homes que estaran avui a les finals d’aquests Mundials. Lluís Marín es va classificar amb el 12è temps a la primera ronda, on va marcar un crono d’1.06,15, a 1,96 del millor temps, el de l’italià Emaniel Perathones, que va fer un crono d’1.04,09. «M’he notat molt bé tot i que he fet alguns petits errors, no m’esperava un resultat tan bo, però vull millorar», comentava.