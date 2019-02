Puig mostra una clara millora en el Mundial

Roger Puig ha millorat en els Mundials d’esquí adaptat que s’han celebrat durant dues setmanes a les localitats de Kransjka Gora, Eslovènia, i Sella Nevea, Itàlia, en comparació amb els de Tarvisio 2019.

En gegant, va finalitzar en 18a posició en una pista molt exigent i amb neu injectada que realment feia difícil fer un bon esquí mentre que en eslàlom, la disciplina que aquest any està donant millors resultats, al final va poder finalitzar en 12a posició, la millor de totes les disciplines realitzades, tot i errors en el mur final en les dues mànigues que el podien haver apropat al top 10. En descens, després de nombrosos ajornaments pel mal temps i vent, va realitzar una baixada sense errors i molt bona, on va quedar en el top 15.

Per altra banda, en la supercombinada, que comptava també com a supergegant, va estar a punt d’assolir el 10 després de fer una baixada molt ràpida, però com a vegades passa en assumir riscs, va caure i va anar a parar contra les xarxes sense més conseqüències.

D’aquesta manera, amb aquests resultats, es poden donar per finalitzats aquesta edició dels Mundials, de manera molt exitosa.