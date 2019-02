El Consell Superior de la Justícia també rep queixes per les accions dels saigs

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha dit que també han rebut queixes per la manera de fer dels saigs i que transmet les esmentades queixes al ministeri corresponent. Casadevall ha fet aquestes declaracions en l'acte de renovacions dels càrrecs de fiscal adjunta per Alexandra Cornella i de batlle per Xavier Colom. Cornella és llicenciada en dret per la Universitat Abat Oliva i Colom per la de Lleida.

Abans, i en el seu discurs, Casadevall ha desitjat que aviat no s'hagi de procedir a la renovació de càrrecs i que en un breu termini de temps els juraments es puguin dur a terme en el nou edifici de la Batllia. La previsió és que el gruix de personal s'hi traslladi el proper mes de desembre perquè l'edifici estigui plenament operatiu a principis de gener del 2020. Sobre la incorporació de nous efectius a la Batllia, Casadevall ha recordat que s'ha acabat el procés de selecció de dos batlles i d'un fiscal.

Aquests dies, els treballadors de la seu de la justícia estan fent visites a la nova instal·lació. L'acte ha comptat amb l'assistència del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, qui, preguntat sobre les recusacions de magistrats del cas BPA, ha afirmat que "espero que hi hagi prou magistrats per formar el Tribunal de Corts".